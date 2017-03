"Auf der Brücke von Tod und Leben" im Kleinen Fernsehspiel des ZDF / Dokumentarfilm über die Schattenseiten der chinesischen Gesellschaft (FOTO)

Mainz (ots) -China liegt in der weltweiten "Suizid-Statistik" ganz weit oben -obwohl Selbstmord im Reich der Mitte verboten ist. Der Dokumentarfilm"Auf der Brücke von Tod und Leben", der am Montag, 6. März 2017, 0.05Uhr, im Kleinen Fernsehspiel des ZDF zu sehen ist, begleitet denChinesen Chen Si in der Acht-Millionen-Stadt Nanjing. Seit 13 Jahrenist er an jedem freien Wochenende mit seinem Motorrad auf derriesigen Brücke über den Jangtsekiang unterwegs, um Menschen vor demSprung in den Tod zu retten.In dem Film kommen neben Chen Si auch drei Menschen zu Wort, dieer vor dem Suizid gerettet hat: ein Wanderarbeiter, eine Witwe undMutter zweier Söhne sowie ein Glückssucher und Träumer, der einenillegalen Spielsalon betreibt. Wie Chen Si, der mittlerweile einMedienstar ist, hatten auch sie versucht, in Nanjing ein besseresAuskommen zu finden. Doch sie wurden von der boomenden WirtschaftChinas und ihren geplatzten Träumen von Reichtum und Glück an denRand gedrängt."Auf der Brücke von Tod und Leben" feierte im November 2016Weltpremiere beim IDFA in Amsterdam, einem der weltweitrenommiertesten Dokumentarfilmfestivals.http://daskleinefernsehspiel.zdf.dehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-18547;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/todundlebenPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell