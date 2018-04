Auf der Bestenliste ganz vorne: EY rückt im Potentialpark-Ranking weiter nach oben

Gütersloh (ots) - EY erreichte im Potentialpark-Ranking, dasjährlich die besten Arbeitgeberauftritte Deutschlands auszeichnet, indrei Kategorien die Top Ten und in der Gesamtwertung denhervorragenden vierten Platz. Unterstützt wird EY dabei seit Jahrenin einzelnen Bereichen, wie z.B. Social Media, von TERRITORY Embrace.Seit über zehn Jahren wird das digitale Personalmarketing von EYmit Top-Platzierungen bewertet. Während sich die Karriere-WebsitePlatz sechs sicherte, hat sich EY in der Kategorie Mobile Experienceum neun Positionen verbessert und belegte den achten Platz."Besonders stolz sind wir natürlich auf den zweiten Rang in derKategorie Social Media", resümiert Claudia Gläser, Head of EmployerBranding & Recruiting von EY. "Aber auch der Bereich OnlineApplication, in dem wir uns zum Vorjahr deutlich steigern konnten,impliziert, dass wir geeignete Kandidaten auf den richtigen Kanälenmit relevanten Informationen erreichen."Potentialpark führt die weltweite Studie zur Qualität digitalerArbeitgeberauftritte jährlich durch. Dafür wurden in diesem Jahrdeutschlandweit 2.571 Studierende der Fachrichtungen BWL,Ingenieurwissenschaften, Jura und Geisteswissenschaften nach ihrenErfahrungen und Erwartungen bei der Jobsuche und demBewerbungsprozess befragt. In der Studie wurden insgesamt 141Unternehmen bewertet. Die Ergebnisse, die in den Kategorien CareerWebsite, Applying Online, Social Media und Mobile Experiencezusammengefasst wurden, bewerten Kommunikationsmaßnahmen undRecruitingprozesse gegenüber den Bedürfnissen des Marktes.Gero Hesse, Geschäftsführer von TERRITORY Embrace, freut sich überdiese guten Ergebnisse: "Als Agentur wollen wir natürlich in ersterLinie unsere Kunden voranbringen und sie zum Erfolg führen. Inunserer Branche kann man dies grundsätzlich gut an passendenBewerbungen und effektiven Einstellungsprozessen erkennen. DiePotentialpark-Studien liefern jedes Jahr zusätzlich aussagekräftigesFeedback direkt aus der Zielgruppe. In Zeiten, in denenqualifiziertes Fachpersonal dringend gesucht wird, ist es besonderswichtig, zielgruppenspezifisch und authentisch zu kommunizieren."Pressekontakt:Katja Mayerpresse@territory.deTELEFON 05241 | 23480-571Original-Content von: embrace, übermittelt durch news aktuell