Auf Basis der Bestseller von Robert Jordan: Amazon gibt der Action-Fantasy-Serie The Wheel of Time grünes Licht (FOTO)

München (ots) -- Die Romane von Robert Jordan wurden weltweit mehr als 90Millionen Mal verkauft.- Rafe Judkins fungiert als Showrunner. Die Serie wird von AmazonStudios und Sony Pictures Television koproduziert.Amazon Studios bestellt die einstündige Action-Fantasy-Serie TheWheel of Time. Die Serie basiert auf Robert JordansBestseller-Romanen, die weltweit mehr als 90 Millionen Mal verkauftwurden. Rafe Judkins (Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D., Chuck) istverantwortlich für die Serienadaption und fungiert darüber hinaus alsShowrunner. The Wheel of Time wird von Amazon Studios und SonyPictures Television koproduziert und weltweit bei Prime Video in mehrals 200 Ländern und Territorien Premiere feiern.The Wheel of Time spielt in einer weitläufigen, epischen Welt, inder Magie zwar existiert, aber nur Frauen sie anwenden können. Indieser Serie halten also Frauen die Schlüssel zur Macht in ihrenHänden. Die Geschichte begleitet Moiraine, ein Mitglied derschattenhaften und einflussreichen Organisation "Aes Sedai", die nurfür weibliche Mitglieder zugänglich ist. Zusammen mit fünf jungenMännern und Frauen begibt sie sich auf eine gefährliche Reise um dieWelt. Moiraine hat diese Fünf ausgewählt, weil sie glaubt, dass einervon ihnen die Reinkarnation eines unglaublich mächtigen Individuumssein könnte. Prophezeiungen besagen, dass es die Menschheit entwederretten oder zerstören wird. Die Serie bezieht sich auf zahlreicheElemente der europäischen und asiatischen Kultur und Philosophie,insbesondere auf das zyklische Zeitverständnis im Buddhismus undHinduismus."The Wheel of Time ist unendlich faszinierend und findet als eineder meistverkauften Buchreihen große Resonanz bei Fans weltweit. Siesetzt starke Frauen in den Mittelpunkt und ist absolut zeitgemäß", soJennifer Salke, Head of Amazon Studios. "Wir freuen uns, Fans derBuchreihe genauso abzuholen wie neue Zuschauer, indem wir die Seriebei Prime Video weltweit zum Leben erwecken.""Die Entwicklung und Produktion der beliebten 14 Bücher von RobertJordan für das Fernsehen ist ein großes Unterfangen. Wir nehmen daswirklich nicht auf die leichte Schulter", so Sharon Tal Yguado, Headof Event Series, Amazon Originals. "Wir sind überzeugt, dass Rafespersönliche Verbindung zum Material und seine gefühlvolleSchreibweise bei den leidenschaftlichen Fans des Buches gut ankommenwerden.""Wir freuen uns sehr darüber, The Wheel of Time zusammen mitunseren Freunden bei Amazon zu produzieren", so Co-Präsident von SPTChris Parnell. "Mit Rafe Judkins haben wir einen brillanten Visionärgefunden, der ein echter Fan der Bücher und bereit ist, RobertJordans Welt zum Leben zu erwecken."Judkins: "Für so viele Menschen - und ich gehöre dazu - hat dieseBuchreihe eine Welt verkörpert, in die man sich flüchten, darinverlieren, sich völlig verzehren und darin aufgehen konnte. Ichkönnte mich nicht geehrter fühlen, derjenige zu sein, der diese Weltendlich auf der Leinwand zum Leben erweckt, damit alte Fans siewieder- und neue Fans zum ersten Mal entdecken können."Judkins tritt als Showrunner und Executive Producer auf. RickSelvage und Larry Mondragon von Red Eagle Entertainment, Ted Fieldund Mike Weber von Radar Pictures (Beirut, Jumanji: Willkommen imDschungel) und Darren Lemke (Für immer Shrek) sind ExecutiveProducer. Harriet McDougal ist Consulting Producer.Amazon Studios produziert Original Serien, die exklusiv bei PrimeVideo in mehr als 200 Ländern und Territorien weltweit verfügbarsind. In diesem Jahr feiern einige Prime Originals ihre Premiere,darunter die vor kurzem gelaunchte Serie Tom Clancy's Jack Ryan mitJohn Krasinski in der Hauptrolle, Homecoming von Sam Esmail mit JuliaRoberts und Bobby Cannavale in den Hauptrollen und eine dritteStaffel von The Man in the High Castle sowie die zweite Staffel dermehrfach Emmy-prämierten Serie The Marvelous Mrs. Maisel.