Auf den Autobahnen bleibt es noch ruhig / ADAC-Stauprognose für das Wochenende 31. März bis 2. April

München (ots) - Am kommenden Wochenende bleibt die Lage auf dendeutschen Autobahnen vor der großen Osterreisewelle nochüberschaubar. Der Urlauberverkehr ist trotz des Beginns derOsterferien in Hessen und Belgien relativ gering und die Bautätigkeitverhalten. Wer jedoch auf den Wintersportrouten Richtung Alpenunterwegs ist, muss insbesondere am Samstag zeitweise mit stärkeremVerkehr rechnen.Die Staustrecken:- A 1 Hamburg - Bremen - Dortmund- A 2 Dortmund - Hannover - Braunschweig- A 3 Frankfurt - Würzburg - Nürnberg - Passau- A 5 Hattenbacher Dreieck - Karlsruhe - Basel- A 6 Kaiserslautern - Mannheim - Heilbronn - Nürnberg- A 7 Hamburg - Hannover - Würzburg - Füssen/Reutte- A 8 Karlsruhe - Stuttgart - München - Salzburg- A 9 München - Nürnberg - Berlin- A 61 Mönchengladbach - Koblenz - Ludwigshafen- A 93 Kufstein - Inntaldreieck- A 95/B 2 München - Garmisch-Partenkirchen- A 99 Umfahrung München