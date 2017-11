"Auf Augenhöhe" gewinnt den Kindertiger 2017 / Drehbuchpreis von VISION KINO und KiKA zum zehnten Mal vergeben

Erfurt (ots) - Erfurt, 10. November 2017 - Bereits zum zehnten Malwürdigen VISION KINO und KiKA ein besonders gelungenesKinderfilm-Drehbuch. In diesem Jahr geht der mit 20.000 Euro dotiertePreis an das Drehbuch zum Film "Auf Augenhöhe" von Evi Goldbrunnerund Joachim Dollhopf.Über den Gewinner entschied ein echtes Experten-Team, bestehendaus fünf filmkompetenten Mädchen und Jungen im Alter von neun bis 12Jahren. Im Berliner Filmtheater am Friedrichhain, in dem diePreisverleihung mit KiKA-Moderator Tim Gailus und 200 Schülerinnenund Schülern stattfand, übergab der stellvertretende FFA-VorstandFrank Völkert die von der Filmförderungsanstalt gestifteteAuszeichnung an das begeisterte Autoren-Team. Ebenfalls nominiert unddafür mit 5.000 Euro prämiert, waren die Drehbücher zu den Filmen"König Laurin" von Matthias Lang und "Nur ein Tag" von MartinBaltscheit.In ihrer Begründung hob die Jury hervor: "In unseremausgewählten Drehbuch geht es um Toleranz und den Respekt gegenüberanderen. In der Geschichte treffen zwei Welten aufeinander, dieunterschiedlicher nicht sein könnten. Am besten fanden wir, dass sichdie Drehbuchautoren am Ende etwas Besonderes getraut haben. Erst sahalles sehr düster aus, und dann kam es trotzdem zu einem Happy End."Für den Kindertiger konnten deutschsprachigeKinderfilm-Drehbücher eingereicht werden, deren Verfilmung bereitsregulär im Kino aufgeführt wurden. In einem nächsten Schrittnominierte eine erwachsene Expertenjury die drei Drehbücher, unterdenen die Kinderjury den Gewinner bestimmte.Impressionen von der Verleihung und einen Bericht gibt dasKiKA-Medienmagazin "Timster" ab 11. November auf kika.de und fragtdie Kinderjury nach ihrer Beurteilung.Der Kinderkanal von ARD und ZDF sendet seit dem 1. Januar 1997einen genre- und themenreichen Mix aus unterhaltenden, beratenden,bildenden und informierenden Programmen und Angeboten. JungenMediennutzern zwischen drei und 13 Jahren bietet KiKA Qualität undVielfalt, Eltern und Pädagogen Beratung und Orientierung.Bilder und Texte zu den Programmhighlights und Aktionen imJubiläumsjahr finden Sie in der KiKA-Presselounge auf kika-presse.de.Kontakt für Presseanfragen:Vision Kino gGmbH - Netzwerk für Film- und MedienkompetenzGroße Präsidentenstr. 910178 BerlinTel.: 030 - 27577 571Fax: 030 - 27577 570info@visionkino.dewww.visionkino.dePressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationTelefon: 0361/218-1827eFax: 0361/218-291827Email: kika-presse@kika.dekika-presse.deOriginal-Content von: Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuell