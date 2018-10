"Auf Augenhöhe": Der besondere Kinderfilm im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -"Wer will schon einen Zwerg als Vater?", fragt sich einElfjähriger in dem Spielfilm "Auf Augenhöhe" am Mittwoch, 3. Oktober2018, 8.30 Uhr, im ZDF. Regie führten Evi Goldbrunner und JoachimDollhopf, die gemeinsam mit Nicole Armbruster auch das Drehbuchverfassten. Die vielfach preisgekrönte ZDF-Kino-Koproduktion entstandim Rahmen der Initiative "Der besondere Kinderfilm":Öffentlich-Rechtliche Sender, Förderer, Politik und Filmwirtschaftunterstützen Kinderfilme, die auf originären Drehbüchern basieren.Heimkind Michi (Luis Vorbach) muss sich in seiner Wohngruppebehaupten und den Respekt der anderen Kids erkämpfen. Als derelfjährige Junge die Adresse seines bisher unbekannten Vaters Tom(Jordan Prentice) herausfindet, erfüllt sich sein größter Traum - biser erfährt, dass dieser kleinwüchsig ist. Der Weg zueinander ist fürdie beiden schwierig: Michi schämt sich für Tom, der wiederum istenttäuscht über die Ablehnung seines Sohnes. Schließlich gelingt esden beiden, sich anzunähern, und langsam beginnt das gegenseitigeVertrauen zu wachsen. Doch dann stellt eine Nachricht des Jugendamtesalles noch einmal in Frage.https://zdftivi.dehttps://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFhttps://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aufaugenhoehePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell