Auf App-Wegen / Lärm messen mit der App empfiehlt sich nicht

Berlin (ots) - Immer mehr Menschen nutzen im Alltag mobile Apps,nicht zuletzt für berufliche Zwecke. Doch die digitalen Helfer eignensich nicht für jede Aufgabe, auch wenn sie zunächst den Anscheinerwecken. Das gilt vor allem für sogenannte Lärm-Apps. Für richtigeLärm-Messungen sind diese nicht geeignet, erklärt das Institut fürArbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)anlässlich des Tages gegen den Lärm am 25. April. Wer Lärmwerte exaktbestimmen müsse, sollte in jedem Fall Fachleute hinzuziehen.Ob Nachschlagewerk, Werkzeug oder Messgerät: Millionen von Appsmachen das Smartphone zum multifunktionalen Helfer. Wasserwaage oderBusiness-Ratgeber sind in Minutenschnelle heruntergeladen undersetzen Fachwissen und technisches Gerät. Dazu zählen auch mehr als100 Apps zum Messen von Umgebungslärm."Gehörschädigender Lärm beginnt ab einem Pegel von 85 dB(A), dertäglich über acht Stunden anhält.", sagt Dr. Florian Schelle,Lärmexperte im IFA. Die sogenannten Lärm-Apps seien allerdings nichtgeeignet zu bestimmen, ob laute Geräusche - egal wo - tatsächlichüber oder unterhalb dieser gesundheitsgefährdenden Grenze liegen.Der Grund hierfür ist einfach: Handys filtern bestimmte Frequenzenim Geräuschspektrum, damit vor allem Sprache gut verstanden undUmgebungsgeräusche weitestgehend ausgeblendet werden. DieseFilterfunktion kann sich zudem mit jedem Handyupdate ändern.Schelle: "Für eine erste, sehr grobe Einschätzung im privatenRahmen mag die App auf dem Handy sinnvoll sein. Wenn es aber darumgeht, exakt über die Höhe von Lärmbelastungen zu entscheiden, ratenwir von Lärm-Apps dringend ab." Wird im privaten Bereich eineverlässliche und damit gerichtsfeste Lärmmessung benötigt, empfiehltsich der Gang zur Fachstelle. Der Lärmexperte des IFA rät:"Beauftragen Sie im Zweifelsfall spezielle Ingenieurbüros oder suchenSie nach öffentlich bestellten Gutachtern über die Industrie- undHandelskammern. Gibt es am Arbeitsplatz Probleme mit Lärm, wenden Siesich an Ihre Berufsgenossenschaft oder Unfallkasse."Weiterführende Informationen:Messtechnische Untersuchungen im Projekt Smartphone alsSchallpegelmesser (EMPA) des Bundesamts für Umwelt BAFU (Schweiz)(PDF, 9,1 MB)