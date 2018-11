Audits online bestellen: DQS im Einkaufsportal des Deutschen Roten Kreuzes gelistet (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS GmbH) bietet ihre Dienstleistungen bei Auditsund Zertifizierungen im Gesundheitswesen ab sofort im zentralenEinkaufsportal des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) an. Eineentsprechende Kooperationsvereinbarung wurde mit der DRK ServiceGmbH, einem Tochterunternehmen des DRK e.V., getroffen. Für denBereich Zertifizierung ist die DQS GmbH exklusiver Partner des DRK.Neues Niveau in der Zusammenarbeit erreichtSeit über 15 Jahren schon ist die DQS GmbH (www.dqs.de) mitZertifizierungsaudits und Systembegutachtungen für die Einrichtungendes DRK tätig. Dass die DQS mit Rahmenvertragsangeboten nunflächendeckend im DRK-Einkaufsportal vertreten ist, wertet KatjaStarke, Business Development Managerin bei der DQS GmbH, alsVertrauensbeweis in der Zusammenarbeit mit der großen deutschenHilfsorganisation. "Die neuen Anknüpfungspunkte, unsereDienstleistungen innerhalb der Rotkreuzgesellschaften über das Portalzu platzieren, sehen wir als Bestätigung der Qualität unserer Auditsund Services für unsere DRK-Kunden."Portal mit PowerDas DRK-Einkaufsportal erreicht Haupt- und ehrenamtlicheMitarbeiter u.a. in den Rettungsdiensten, 500 stationärenPflegeeinrichtungen und weiteren 500 ambulanten Pflegediensten, inüber 1.400 Kitas, 70 Einrichtungen zur Heimerziehung und 50Schwangeren- und Familienberatungsstellen sowie die Trägerschaftmehrerer Krankenhausgesellschaften.Die DQS vor Ort: 12. Nationaler Qualitätskongress GesundheitAls führende deutsche Zertifizierungsgesellschaft ist die DQS miteinem Informationsstand und versierten Ansprechpartnern imAusstellungsteil des Kongresses vertreten. Unsere Themen: Audits undBegutachtungen für Kliniken, Klinisches Risikomanagement, Umsetzungder BSI-KritisV für den Sektor Gesundheit undZertifizierungsverfahren für Pflege- und Reha-Einrichtungen.12. Nationaler Qualitätskongress Gesundheit Berlin, 13.-14.Dezember 2018 www.qualitaetskongress-gesundheit.deSie möchten uns kennenlernen? Nehmen Sie Kontakt mit Nadja Götz(nadja.goetz@dqs.de) auf.***DQS GmbH - Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemenDie Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung vonManagementsystemen (DQS) (www.dqs.de) wurde 1985 als Deutschlandserste und weltweit dritte Managementsystem-Zertifizierungs-stelledurch DGQ (Deutsche Gesellschaft für Qualität e.V.) und DIN(Deutsches Institut für Normung e.V.) gegründet. Neben denGründungsgesellschaftern sind auch das US-amerikanische UnternehmenUnderwriters Laboratories sowie die deutschen Industrieverbände HDB,Spectaris, VDMA und ZVEI an der DQS beteiligt.Das Unternehmen mit Hauptsitz in Frankfurt am Main fokussiert alseinziger großer Zertifizierer auf die Auditierung und Zertifizierungvon Managementsystemen und Prozessen in Unternehmen undOrganisationen. Mit über 3.200 Mitarbeitern - davon rund 2.500Auditoren - erzielte die Gruppe 2017 einen Jahresumsatz von rund 145Millionen Euro.Weltweit zählt die DQS mit über 80 Geschäftsstellen in mehr als 60Ländern und 63.000 zertifizierten Standorten zu den Führenden derZertifizierungsbranche. Die rund 20.000 Kunden aus über 130 Ländernrepräsentieren alle Branchen: Schwer-punkte bilden die BereicheAutomotive, Elektrotechnik, Maschinenbau, Metall-industrie, ChemischeIndustrie, Dienst-leistung, Lebensmittel, Gesundheits- undSozialwesen, Luft- und Raumfahrt und Telekommunikation. (Stand11/2018)Pressekontakt:Matthias VogelPresse-/ÖffentlichkeitsarbeitDQS GmbHAugust-Schanz-Straße 2160433 Frankfurt am MainTel.: 069 95427-287E-Mail: matthias.vogel@dqs.dewww.dqs.deOriginal-Content von: DQS GmbH, übermittelt durch news aktuell