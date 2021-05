Audiovermarktung / AS&S Radio Pod Navigator vereinfacht Planung von Podcast-Kampagnen

Frankfurt am Main (ots) - Die ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH launcht zum 05. Mai 2021 mit dem AS&S Radio Pod Navigator ein webbasiertes Planungs-Tool für Kunden und Agenturen. Unter www.pod-navigator.de bietet das Tool registrierten Nutzern einen exklusiven Zugang zum AS&S Radio Podcast-Portfolio und die Möglichkeit, Podcast-Kampagnen nach eigenen Kampagnenkriterien zu planen und als Buchungsanfrage automatisch an AS&S Radio zu übermitteln. Dabei haben Nutzer die Auswahl aus den zur Verfügung stehenden Werbemitteln der jeweiligen Podcasts; neben Native Advertising, Podcast Audio Ad können so auch Audio Ads und Presenting über das Tool geplant und angefragt werden.Um das Handling komfortabel für die Nutzer zu halten, werden diese Schritt für Schritt durch die einzelnen Planungsschritte navigiert und erhalten auch auf Wunsch eine individuelle Beratung durch ihren Ansprechpartner bei AS&S Radio. Die geplanten Kampagnen können in dem Tool gespeichert werden, womit sie auch zu einem späteren Zeitpunkt einsehbar sind. Für die weitere Zukunft plant der Public Private Vermarkter, den AS&S Radio Pod Navigator um zusätzliche Features zu erweitern."Der Boom von Podcasts ist ungebrochen, sowohl aus Anbieter - wie auf Nutzerseite. Mit dem Pod Navigator kommen wir der wachsenden Marktnachfrage entgegen und wollen den Informationsbedarf, die Planung und damit das Handling für die Integration von Werbung in das Wunschumfeld unserer Qualitäts-Podcasts, komfortabler machen", sagt Christian Scholz, Geschäftsleitung Radio bei der ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH.Der multimediale Qualitätsführer ARD-Werbung SALES & SERVICES GmbH (AS&S) vermarktet in seinem Geschäftsbereich TV/Bewegtbild den nationalen ARD-Sender Das Erste. Im Geschäftsbereich AS&S Radio vermarktet das Public-Private-Unternehmen die öffentlich-rechtlichen Radiosender sowie ausgewählte private Radioprogramme und Podcast-Angebote. Das gesamte Qualitätsportfolio steht national wie regional für die effektive Ansprache kaufkräftiger und exklusiver Zielgruppen, für hohe stabile Reichweiten sowie für überdurchschnittlich starke Werbewirkung und höchste Effizienz auf allen relevanten Übertragungswegen. Ergänzt wird dieses Vermarktungsangebot durch fundierte Werbewirkungsforschung, begleitende Markt-Media-Studien sowie Service-Dienstleistungen rund um das Thema Mediaplanung.Pressekontakt:Norbert RüdellPressesprecherTelefon: 069/15424-218Mobil: 0160/96930306norbert.ruedell@ard-werbung.deOriginal-Content von: ARD-Werbung, übermittelt durch news aktuell