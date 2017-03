Audio und Spaß erhalten mit dem Divoom TimeBox Mini - einem multifunktionalen Pixelkunst-Lautsprecher - eine ganz neue Bedeutung

Musik hören und dabei Spaß haben mit dem Timebox Mini, demneuesten Smart-Gadget von Divoom mit 8-Bit-Pixelkunst undhervorragender Audio-QualitätHongkong (ots/PRNewswire) - Divoom verleiht Audio und Spaß eineganz neue Bedeutung mit dem Timebox Mini, einem innovativenBluetooth® 4.0 SMART-Kompaktlautsprecher mit einer programmierbarenLED-Bildfläche - ideal für Spaß im Innen- und Außenbereich.Die Mobilanwendung des Timebox Mini ist vollgepackt mitzahlreichen Funktionen und bietet ein tolles Nutzererlebnis, wobeidie Pixelkunst-Gestaltungsfunktion seine größte Besonderheitdarstellt. Damit kann der Nutzer seine eigene Pixelkunst auf der Appgestalten sowie die Designs zu einem animierten Clip verknüpfen. Soist die Gestaltung von Pixelkunst einfach wie nie zuvor und dieKunstwerke können über die Online-Galerie mit anderen Nutzern geteiltwerden. Außerdem hat der Timebox Mini ein einzigartiges Chat-System,über das sich zwei Nutzer gegenseitig als exklusive Partner einladenkönnen. Neben den herkömmlichen Chat-Funktionen werden auch dieversendeten Emoji und Pixeldesigns auf dem Timebox Mini des Partnersangezeigt. Darüber hinaus zeigt der Lautsprecher auchSocial-Media-Benachrichtigungen an, wobei Nutzer ihre bevorzugtenBenachrichtigungen aus beliebten Social-Media-Apps auswählen können(WhatsApp, Instagram und andere). Bei Eingang einer Benachrichtigungblinkt das entsprechende Pixel-Logo.Die Schlaf- und Weckfunktion des Timebox Mini verbessert dieSchlafqualität, indem der Nutzer bestimmte Präferenzen wie Farbe,Helligkeit und Musik einstellen kann. Mit 30 vorinstalliertenMotivprofilen können sehr beruhigende Umgebungen geschaffen werden.Weitere eingebaute Features des Timebox Mini sind: Uhrzeit- oderWetterabfrage, animierte Muster, Musik-Equalizer, DJ-Plattenspielerund mehr.Wie bei allen Divoom-Geräten bietet der TimeBox Mini hervorragendeKlangqualität durch seinen 2 Zoll großen 5-Watt-Lautsprecher, der dasgesamte Klangspektrum abdeckt. Mit der neuesten DSP-Technologie(Digital Sound Processing) wird der Klang noch weiter verbessert. DasEndergebnis ist einer der am besten klingenden Lautsprecher seinerKlasse.Der Timebox Mini ist für 49,90 USD auf Amazon.com erhältlich.Offizielle Webseite von Divoom: LINK (http://www.divoom.com/)Die Timebox-App ist im App Store und bei Google Play(TM)verfügbar.Informationen zu DivoomDivoom bietet innovative Audio-Produkte mit ästhetischem Designund Audio-Performance für Musikliebhaber. Das Unternehmen hält eineumfassende Palette von stilvollen Innenlautsprechern, robustenAußenlautsprechern sowie Lautsprechern mit intelligentenTechnologiefunktionen bereit. Divoom-Produkte sind über ein Netz vonFachhändlern und Vertriebsunternehmen auf der ganzen Welt erhältlich.Weitere Informationen finden Sie unter www.divoom.com.Pressekontakt:Divoom Marketingabteilunginfo@divoom.com+86 755 8629 0791Foto: http://mma.prnewswire.com/media/473413/Timebox_Mini.jpgOriginal-Content von: Divoom Lab International Co. LTD, übermittelt durch news aktuell