Audio-Boom hält an - Hörbücher, Hörspiele und Podcasts haben laut Audible Hörkompass 2019 immer mehr Fans (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag:Smartphone, PC, TV: Heutzutage verbringen die Menschen mehr Zeitvor Bildschirmen als je zuvor. Oft so lange, dass die Augen flimmernund dringend eine Pause brauchen. Wer dann die Augen schließt, kannaber trotzdem noch viel erleben - und zwar mit Hörbüchern, Hörspielenund Podcasts. Die liegen gerade voll im Trend, wie der jetzt / heute/ am 16. Oktober auf der Frankfurter Buchmesse vorgestellte "AudibleHörkompass 2019" zeigt. Helke Michael berichtet.Sprecherin: 23 Millionen Menschen hören hierzulande regelmäßigHörbücher, Hörspiele oder Podcasts. Acht Millionen sind es täglich -und damit doppelt so viele wie im Vorjahr. Zwei Gründe gibt es dafür:O-Ton 1 (Oliver Daniel, 24 Sek.): "Das eine ist wirklich: Menschenkönnen einfach die Augen schließen und trotzdem dabei was erleben.Das passt auch so ein bisschen damit zusammen, was imenglischsprachigen Raum als 'screen fatigue' oder so was wieBildschirmmüdigkeit bezeichnet wird. Und da ist so ein Hörerlebniseinfach eine entspannendere Art der Unterhaltung. Und das Zweite istnatürlich, dass digitale Hörinhalte einfach jetzt immer dabei sind -über mobile Apps hat jeder zu jeder Zeit eigentlich Zugriff auf tolleGeschichten."Sprecherin: So Oliver Daniel, Chef von Audible in Deutschland.Gehört wird längst überall - auch unterwegs:O-Ton 2 (Oliver Daniel, 17 Sek.): "Wartezeiten - Supermarkt,Haltestelle oder beim Arzt im Wartezimmer, und vor allem auch beimSport - sind sehr beliebte Hörsituationen. Und daneben ist das, waswir seit Jahren wissen, dass sehr viele Menschen zu Hause zumEntspannen hören, ob es auf der Couch ist oder bei der Hausarbeit -und vor allem, der Klassiker, beim Einschlafen."Sprecherin: Immer weniger greifen dabei allerdings auf die gutealte CD zurück. Bei der älteren Generation ist die zwar noch sehrbeliebt:O-Ton 3 (Oliver Daniel, 15 Sek.): "Aber wir sehen so etwas wieeine Zeitenwende im letzten Jahr, weil erstmals hören inzwischen mehrMenschen über Smartphone und Tablet als auf CDs. Diese Entwicklungsehen wir auch bei Audible: Unsere mobile App wird immer beliebter.Es gibt praktisch keinen mehr, der nicht auch unsere App nutzt."Sprecherin: Um die einmal gewonnenen Hörer bei der Stange zuhalten, sind allerdings immer wieder neue Ideen und jede Menge Geldgefragt.O-Ton 4 (Oliver Daniel, 12 Sek.): "Wir investieren gemeinsam mitunseren Partnern jedes Jahr einen zweistelligen Millionenbetrag indie Produktion exklusiver Inhalte. Autoren und Autorinnen schreibeninzwischen Originals, die nur fürs Hören konzipiert sind - so wie zumBeispiel dieses Jahr unsere Kooperation mit Sebastian Fitzek und demsehr erfolgreichen Titel 'AURIS'. Tolle Schauspieler undSchauspielerinnen wollen jetzt mit uns ins Audible-Studio gehen undneue Geschichten erzählen."Abmoderationsvorschlag:Mehr Infos über und aus dem "Hörkompass 2019" sowie eine riesigeAuswahl an Hörbüchern, Hörspielen und Podcasts zum Download findenSie im Netz unter audible.de.Pressekontakt:Hendrik GerstungSenior Manager Corporate Communications030 310 191 141Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell