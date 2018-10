Audio-Boom in Deutschland - Mehr als die Hälfte der Deutschen findet Hörbücher sinnvoller als Soziale Medien (AUDIO)

Berlin (ots) -Anmoderationsvorschlag: Hörbücher, Hörspiele und Podcasts werdenimmer beliebter. Nicht nur auf der Frankfurter Buchmesse (vom 10. bis14. Oktober) spielen sie eine immer größere Rolle, laut dem aktuellen"Audible Hörkompass 2018" sind sie für 53 Prozent der Deutschenlängst auch eine wichtige Alternative zu TV und Computer. HelkeMichael berichtet.Sprecherin: 18 Millionen Menschen haben in den letzten zwölfMonaten mindestens ein Hörbuch oder Hörspiel gehört.O-Ton 1 (Nils Rauterberg, 17 Sek.): "Das sind zwei Millionen mehrals noch vor einem Jahr, vier Millionen mehr als vor zwei Jahren. Undwenn man dann noch diejenigen dazunimmt, die auch regelmäßig Podcastshören, sind es noch mal ein paar Millionen mehr. Man kann alsowirklich von einem Audio-Boom in Deutschland sprechen - oder wie wirgerne sagen: eine Wiedergeburt des Geschichtenerzählens im digitalenZeitalter."Sprecherin: Sagt Audible-Geschäftsführer Nils Rauterberg underklärt, warum sich immer mehr Menschen für das gesprochene Wortbegeistern:O-Ton 2 (Nils Rauterberg, 27 Sek.): "Erstens ist natürlich unsereLebens- und Arbeitswelt immer mobiler. Und gerade digitale Hörbücherauf dem Smartphone sind natürlich hervorragend geeignet, um sich auchunterwegs unterhalten zu lassen, sich inspirieren zu lassen, sichweiterzubilden. Und zweitens stellen wir auch immer mehr den Trendfest, dass Menschen sagen, sie möchten ihre Zeit sinnvoll nutzen. Undin unserer Studie sagen mehr als die Hälfte der Deutschen, dass diesmit Hörbüchern besser möglich ist als zum Beispiel mit SozialenMedien. Sogar die Jüngeren, die Unter-30-Jährigen, stimmen dem zu."Sprecherin: 63 Prozent der Befragten - zehn Prozent mehr als vorzwei Jahren - greifen am liebsten zu Hörbüchern und Hörspielen, umvom Alltag abzuschalten und zu entspannen.O-Ton 3 (Nils Rauterberg, 24 Sek.): "Aber auch Weiterbildung undUnterhaltung sind wichtige Nutzungsmotive. Und den Hörern istwichtig, dass sie die Hörbücher ungekürzt erhalten, also nichts vonder Geschichte gestrichen wurde, weil vielleicht kein Platz mehr aufder CD war - ein weiterer Vorteil von digitalen Hörbüchern.Grundsätzlich wird natürlich viel unterwegs gehört: in denöffentlichen Verkehrsmitteln, im Auto, im Urlaub oder im Wartezimmerbeim Arzt. Alles kleine Momente, in denen gute Geschichten den Alltagbereichern können."Sprecherin: Apropos gute Geschichten: Da wünschen sichinsbesondere die Unter-30-Jährigen mehr solche, ...O-Ton 4 (Nils Rauterberg, 25 Sek.): "... die von Bestsellerautorenganz speziell zum Hören geschrieben werden. Auch gut produziertePodcasts mit aus den Medien bekannten Promis sind stark gefragt. Und- last not least - anspruchsvoll produzierte Hörspiele mit bekanntenSprechern, mit Atmosphäre, mit Musik. 'Kino im Kopf' sozusagen. Unddas sind natürlich alles Gründe, warum wir verstärkt in unsereAudible Original-Eigenproduktionen investieren. Da möchten wirmithelfen, den Audio-Boom in Deutschland noch weiter nach vorne zubringen."Abmoderationsvorschlag: Mehr über die aktuellen Ergebnisse des"Audible Hörkompass 2018" und eine riesige Auswahl an Hörbüchern,Hörspielen und Podcasts zum Download finden Sie im Netz aufaudible.de.Pressekontakt:Hendrik GerstungMail:hendrig@audible.deTel.:030-31 01 91-132Original-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell