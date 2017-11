Berlin (ots) -- Klassiker der Kinder- und Jugendliteratur reduziert zum Downloadauf www.audible.de- Vom 17.-24.11.2017 nur 0,95 EUR pro Download, Einnahmen gehen andie Stiftung Lesen- "Alle Eltern sollten ihren Kindern jeden Tag vorlesen. Hörbüchersind eine tolle Ergänzung"Audible, führender Anbieter und Produzent digitaler Hörbücher,Hörspiele und Podcasts unterstützt zum zweiten Mal den "BundesweitenVorlesetag" der Stiftung Lesen. In diesem Jahr findet Deutschlandsgrößtes Vorlesefest am Freitag, den 17. November 2017 statt. Zudiesem Anlass können Millionen Hörbuchfans eine Woche lang, vom 17.bis zum 24. November 2017, ungekürzte Klassiker der Kinder- undJugendliteratur von Mark Twains Huckleberry Finn bis zu CharlesDickens' Weihnachtsgeschichte auf www.audible.de oder über dieAudible-App herunterladen. Das Berliner Medienunternehmen bietetausgewählte Eigenproduktionen, vorgelesen von Stars derSprecherszene, in diesem Zeitraum zum Preis von 0,95 EUR pro Titelan. Sämtliche Einnahmen spendet Audible der Stiftung Lesen. Natürlichbehalten die Hörer die gekauften Titel auch nach der Aktion in ihrerBibliothek.Die gemeinsame Initiative von Stiftung Lesen, DIE ZEIT sowie derDeutschen Bahn Stiftung setzt mit dem Aktionstag einöffentlichkeitswirksames Zeichen für das (Vor-)Lesen und weckt dieFreude daran. So wird langfristig die Lesekompetenz gefördert undBildungschancen werden eröffnet. Audible - Slogan "Einfach vorlesenlassen" - bietet mit mehr als 10.000 Kinder- und Jugendtiteln imOnline-Katalog eine vielfältige Auswahl, wenn die Eltern einmal keineZeit haben, um dem Nachwuchs vorzulesen. "Alle Eltern sollten ihrenKindern am besten jeden Tag vorlesen. Hörbücher sind eine tolleErgänzung, mit der Kinder und Erwachsene (!) noch mehr Geschichtenentdecken können", erklärt Dr. Jörg F. Maas, Hauptgeschäftsführer derStiftung Lesen, und freut sich über die Audible-Aktion zumVorlesetag. "Wir wissen, dass Vorlesen und Lesen die Kreativität,Sprachentwicklung und Konzentrationsfähigkeit der Kinder fördern -das gilt auch für Hörbücher. Deswegen unterstützen wir sehr gerne den'Bundesweiten Vorlesetag'", ergänzt Nils Rauterberg, Geschäftsführerder Audible GmbH.Digitale Hörbücher und Hörspiele werden in Deutschland immerbeliebter. Bereits 16 Millionen Deutsche hören regelmäßig, davonmittlerweile über 40 Prozent auf ihrem Smartphone oder Tablet, wieder Audible Hörkompass 2017, eine Kantar EMNID-Studie, herausfand.Bei Audible erworbene und heruntergeladene Hörbücher können von denAudible-Hörern dauerhaft genutzt werden, auch nach einer etwaigenBeendigung des Abonnements. So begleiten die Titel in der eigenenAudible-Bibliothek die Hörer ein Leben lang und sind über Smartphoneoder Tablet jederzeit verfügbar: Unterwegs auf Reisen oder auf demWeg zur Arbeit, beim Sport, in der Supermarktschlange oder bei derHaus- und Gartenarbeit.Die Liste der reduzierten Aktions-Hörbücher für den Vorlesetag2017:- Jules Verne, In 80 Tagen um die Welt, vorgelesen von RainerKunert- Daniel Defoe, Robinson Crusoe, vorgelesen von Wolfgang Condrus- Mark Twain, Die Abenteuer des Tom Sawyer, vorgelesen von OliverRohrbeck- Lewis Carroll, Alice im Wunderland, gelesen von Nana Spier- Rudyard Kipling, Das Dschungelbuch, gelesen von Stefan Kaminski- Mark Twain, Huckleberry Finn, vorgelesen von Oliver Rohrbeck- Charles Dickens, Eine Weihnachtsgeschichte, vorgelesen vonHelmut Krauss- Jules Verne, Reise zum Mittelpunkt der Erde, vorgelesen vonTimmo Niesner- Jonathan Swift, Gullivers Reisen, vorgelesen von GerritSchmidt-FoßHinweis für Ihre BerichterstattungNils Rauterberg (Geschäftsführer Audible) steht Ihnen gerne fürein Interview zur Verfügung. Gerne senden wir Ihnen auch dieErgebnisse des Audible Hörkompass 2017 zu. Bitte richten Sie IhreAnfrage an audible@bm.comÜber AudibleMit mehr als 300.000 Titeln im Programm ist Audible ein führenderAnbieter und Produzent von digitalen Hörbüchern und Hörspielen undverkauft allein in Deutschland jährlich über 133 Millionen digitaleHörstunden. Seit dem 2. November 2017 bietet das Medienunternehmenseinen Abonnenten zudem mit 22 neu produzierten Audible OriginalPodcast das vielfältigste Programm in Deutschland. Die Audible GmbHmit Sitz in Berlin wurde 2004 gegründet und ist eine 100-prozentigeTochter des US-amerikanischen Unternehmens Audible.com, Inc., welchesseit 2008 zu Amazon gehört. Mehr über Audible auf www.audible.dePressekontakt:Jens KrämerLeiter Corporate Communications & Public AffairsSchumannstrasse 610117 BerlinT +49 (0) 30 310191 152E jenskrae@audible.dewww.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell