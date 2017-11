Audible startet Podcast-Programm mit u.a. Der Spiegel, 11 Freunde und Brand Eins (FOTO)

Berlin (ots) -- 22 exklusive Audible Original Podcasts, wöchentlich neueFolgen- Von Reportage bis Satire - Qualität und Vielfalt einzigartigin Deutschland- Präsentiert von prominenten Gastgebern wie Jörg Thadeuszoder Micky BeisenherzAudible, führender Anbieter und Produzent digitaler Hörbücher undHörspiele, startet ein eigenes Podcast-Programm mit 22 neuproduzierten Audible Original Podcasts. Das Medienunternehmen ausBerlin bietet seinen Abonnenten damit das vielfältigste Programm inDeutschland - kostenlos und werbefrei. Die exklusivenEigenproduktionen entwickelte Audible gemeinsam mit einer Vielzahlrenommierter Partner.Audible verbindet seine jahrelange Audio-Expertise mit derredaktionellen Kompetenz und Kreativität ausgewählter Partner, bietetHörern so die bestmögliche Qualität. Dafür hat sich Audible mit einerganzen Reihe führender Medienmarken, preisgekrönter Journalisten undbeliebter Moderatoren zusammengetan: Mit an Bord zum Start desProgramms sind unter anderem Der Spiegel, Brand Eins, Bunte, Titanic,Vice, Galore und die 11 Freunde.Auch als Gastgeber konnten prominente Namen gewonnen werden, diefür Qualität in einem abwechslungsreichen Programm stehen: JörgThadeusz und Nina Ruge entlocken ihren Gästen persönlicheGeschichten. Literaturkritiker Denis Scheck bespricht mit Autorenihre Lieblings-Hörbücher. Ronja von Rönne und Tilman Rammstedterörtern unterhaltsam all jene Fragen, die im Internet bislangunbeantwortet geblieben sind. Und Micky Beisenherz und Oliver Polakzeigen mal derben Humor, mal melancholische Anflüge in Juwelen imMorast der Langeweile. Interviews, Reportagen, Nachrichten, Porträtsund Humor in Serie - jede Woche erscheint eine neue Folge derdeutschen Audible Original Podcasts."Unser Programm ist in Deutschland einzigartig", betont PaulHuizing, Programmverantwortlicher der Audible Original Podcasts. "Wirhaben es basierend auf den Wünschen der Hörer entwickelt, gemeinsammit großartigen Partnern, die unseren Qualitätsanspruch teilen. Jederin Deutschland soll bei uns mindestens einen Podcast finden, den ergerne und regelmäßig jede Woche hört."Das Potenzial für Podcasts in Deutschland zeigt auch die aktuelleARD/ZDF-Onlinestudie 2017, nach der in Deutschland derzeit nur 13Prozent Podcasts nutzen, in den USA dagegen hören etwa ein Viertelder Bevölkerung regelmäßig jeden Monat (Edison Research). Im AudibleHörkompass 2017, einer Studie von Kantar EMNID im Auftrag vonAudible, stimmen 44 Prozent der Podcast-Hörer der Aussage zu, dass esbisher zu wenige gute deutschsprachige Podcasts gibt. Zudem wünschensich zwei Drittel, dass mehr etablierte Medienmarken Podcastsanbieten.Bis Ende 2018 investiert Audible einen siebenstelligen Betrag inden Aufbau der Audible Original Podcasts. Nach intensiven internenEntwicklungsarbeiten bat das Medienunternehmen im Sommer 2016 ineinem öffentlichen "Call for Papers" um die Einreichung vonKonzepten. Seitdem gab es zahlreiche Workshops mit den potenziellenPartnern, umfangreiche Marktforschungen sowie die Produktion und denTest von Pilotfolgen, bevor das Programm stand. Dabei arbeiteteAudible eng mit den ausgewählten Partnern zusammen. Gemeinsam wurdeninformative und unterhaltende Inhalte speziell für Audio entwickelt.Zum Programmstart am 2. November veröffentlicht dasMedienunternehmen 22 Audible Original Podcasts, davon 17deutschsprachige und ergänzend die besten fünf englischsprachigen derAudible-Kollegen aus USA und Großbritannien (Übersicht hier:https://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/9c097c). Doch damitnicht genug: Geplant ist, das Programm kontinuierlich weiterauszubauen und jeden Monat zwei neue Audible Original Podcasts zuergänzen - von der investigativen journalistischen Reportage über dieLate-Night-Show bis zu täglichen Kolumnen von renommiertenJournalisten.Die Audible Original Podcasts sind für Audible-Abonnentenkostenlos. Im Audible-Abo erhält man ab sofort für 9,95 Euro proMonat nicht nur ein (ungekürztes) Hörbuch oder Hörspiel seiner Wahl,sondern freien Zugang zum gesamten Programm der Audible OriginalPodcasts, die natürlich werbefrei sind.Audible begreift sich als Pionier im deutschenAudio-Entertainment, die Audible Original Podcasts passen in dieInnovationsreihe der vergangenen Jahre: "Wir haben digitale undungekürzte Hörbücher für Smartphones in Deutschland gemeinsam mitunseren Verlagspartnern etabliert. Wir haben mit ungekürztenHörspielinszenierungen für Audible Original eine neueHörspiel-Kategorie geschaffen. Nun ist es unser Anspruch, auchseriellen Audio-Inhalten in Deutschland mit den Audible OriginalPodcasts zum Wachstum zu verhelfen", erklärt Paul Huizing.Direktlink: http://audible.de/podcastsOffizieller Hashtag: #AudibleOriginalPodcastsDIE EINZELNEN AUDIBLE ORIGINAL PODCASTS11FREUNDE - Wilde Liga"Fußball ist kein einfaches Spiel", sprach einst GiovanniTrapattoni. Gut also, dass wenigstens die 11FREUNDE-RedaktionBescheid weiß und darüber spricht.180GradBis ein Mensch sein Leben um 180 Grad dreht, muss schon einigespassieren. Was, erzählt Ihnen Lukas Klaschinski jede Woche Dienstag.BlaupauseWas treibt Utopisten an, die heute schon ihr Morgen leben? Wasmacht ihnen Angst? "Blaupause" wirft einen Blick nach vorn. Oderzwei. Oder drei.brand eins - Das GesprächInterviewprofi Jörg Thadeusz und brand eins liefern jeden Mittwochden besten Wirtschaftstalk Deutschlands.Das BUNTE Gespräch. Mit Nina RugeNina Ruge und die BUNTE nehmen Sie mit in die Welt der Stars.Jeden Freitag eine Stunde beste Unterhaltung.Ein Satz für ZweiZwei Journalisten zerpflücken jede Woche einen der Sätze, die großgenug sind, um in Geschichtsbüchern zu landen.F_ll _n th_ bl__nkWo bekomme ich guten Sex her? Bin ich traurig oder schondepressiv? Sophia Hembeck bespricht jeden Freitag, was junge Menschenheutzutage so umtreibt.GALORE. InterviewsEgal, ob schon bekannt oder noch nicht, der Podcast von GALOREspricht mit jenen, die etwas Besonderes zu erzählen haben.Juwelen im Morast der LangeweileMicky Beisenherz und Oliver Polak schwadronieren über alles, wasihnen gerade in den Unsinn kommt.Mind the GapWirtschaft ist weiblich. Expertinnen sprechen überRollenvorstellungen, Unterschiede auf Gehaltsabrechnungen und dieRevolution im Kleinen und Großen.Rönne & Rammstedt. Uns fragt ja keiner.Ronja von Rönne und Tilman Rammstedt haben auf alles eine klugeAntwort. Sogar auf Fragen, die sonst niemand beantworten will.Sagen, was ist. Der SPIEGEL-PodcastDer Podcast des Wochenmagazins DER SPIEGEL blickt jeden Donnerstagauf die Welt und das, was sie bewegt. Immer ehrlich. Immer streitbar.Immer aktuell.StraightDen alltäglichen Liebeswahnsinn von Frauen mit Frauen - von Datingbis Hochzeit - gibt es jeden Donnerstag bei "Straight".Titanic. Der endgültige SatirepodcastDer erste Podcast mit endgültiger Satire aus dem Hause Titanic.Gewohnt unzensiert und stümperhaft.Träumende TiereEinschlafprobleme? Wir haben die Lösung: Tieren beim Schlafenzuhören. Vergessen Sie also Schafe zählen, hören Sie ihnen lieberbeim Träumen zu.unüberhörbar. Mit Denis ScheckWas hören die Autoren am liebsten? Literaturexperte Denis Scheckfragt nach und liefert gleichzeitig Inspirationen fürs nächsteHörbuch.VICE - Radio MotherboardTechnik kann unsere Welt verbessern, verunsichern, verändern. Mit"VICE - Radio Motherboard" verlieren Sie den Anschluss nicht.Elizabeth II: Life of a Monarch (englischsprachig)Respected royal broadcaster Jennie Bond explores the life, bothpublic and private, of the longest reigning British monarch.The Butterfly Effect (englischsprachig)Hear the story of what happened when the tech industry gave theworld what it wanted: porn. Follow Jon Ronson as he uncovers our webof desire.The Dark Web (englischsprachig)What is the Dark Web? And what makes this internet underground -rife with drugs, sex, and crime - possible?Ponzi Supernova (englischsprachig)Get to know Bernie Madoff, the Wall Street financier that was sentto prison for orchestrating the largest Ponzi scheme in history.Where should we begin? With Esther Perel (englischsprachig)Step into the office of renowned relationship therapist EstherPerel, and listen in as she counsels couples in crisis. Einen jeweils einseitigen Überblick mit weiteren Informationen zuInhalt und Moderatoren zu jedem der 22 Audible Original Podcast sowieeinem Link zur Hörprobe erhalten Sie hier:https://cloudy.zucker-kommunikation.de/public/9c097c. ÜBER AUDIBLEAudible ist ein Medienunternehmen und führender Anbieter undProduzent von digitalen gesprochenen Audio-Inhalten (Hörbücher,Hörspiele, Podcasts) mit mehr als 300.000 Titeln im Programm. Alleinin Deutschland verkauft Audible jährlich mehr als 130 Millionendigitale Hörstunden. Die Audible GmbH mit Sitz in Berlin wurde 2004gegründet und ist eine 100-prozentige Tochter des US-amerikanischenUnternehmens Audible.com, Inc., welches seit 2008 zu Amazon gehört.