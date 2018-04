Berlin (ots) - Zum Launch des neuen Audible Original Hörspiels"Die Meisterin" inszeniert Audible am 3. Mai 2018 eine Live-Lesungmit Bettina Zimmermann und Stephan Luca. Die beiden Schauspielersprechen die Hauptrollen des Fantasy-Thrillers aus der Feder vonErfolgsautor Markus Heitz. Ebenfalls mit dabei: der Sprecher UveTeschner. Er zählt zu den bekanntesten und beliebtestenHörbuchsprechern Deutschlands. Zwei Live-Geräuschemacher runden dasHörerlebnis ab.Neben der Lesung dürfen sich Gäste auf die Präsentation einesbrandneuen Alexa-Skills freuen, der eigens für den Titel "DieMeisterin" entwickelt wurde. Das exklusive Medienevent bietet nachAbsprache zudem Raum für Interviews mit den Prominenten, dem Autorund/oder Audible.Die Veranstaltung findet bei Audible in der Schumannstraße 6 in10117 Berlin statt. Los geht es um 19:30 Uhr.Journalisten wenden sich per E-Mail und unter Verweis auf dasEvent an audible@zucker-kommunikation.de.Pressekontakt:Zucker. Kommunikation GmbHTorstraße 107, 10119 BerlinFon +49 (30) 247 587 - 0Fax +49 (30) 247 587 - 77audible@zucker-kommunikation.dewww.zucker-kommunikation.deSilvia JonasPR ManagerAudible GmbHSchumannstr. 610117 BerlinTel.: +49 (0) 30 31 01 91 -132silvia.jonas@audible.dewww.audible.deOriginal-Content von: Audible GmbH, übermittelt durch news aktuell