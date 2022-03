Audi will Kompaktmodelle bis 2027 als Elektroautos anbieten

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der Autohersteller Audi will seine Kompaktmodelle in den kommenden Jahren auch als Elektroautos anbieten. "Wir werden bis 2027 alle Kernsegmente elektrifizieren", sagte Audi-Entwicklungsvorstand Oliver Hoffmann der "Automobilwoche" (Montag). "Dazu gehört auch das A-Segment, in dem wir auch in Zukunft ganz klar den Bedarf an Premium-Fahrzeugen sehen."

Bis 2025 werde Audi noch einmal eine neue Generation von Modellen mit Verbrennungsmotor auf den Markt bringen. Langfristig sei die Strategie aber klar, betonte Hoffmann. "Unsere Zukunft ist batterieelektrische Mobilität. Dafür bauen wir unser Portfolio konsequent um." Für den vollständigen Umstieg sei aber eine umfassende Infrastruktur nötig. Dabei setze Audi auch auf eigene Angebote wie die im Dezember 2021 eröffnete Ladestation in Nürnberg./fjm/DP/mis