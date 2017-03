Audi mit wichtigen Weichenstellungen in herausforderndem Geschäftsjahr 2016 (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Ingolstadt (ots) -- Robustes Kerngeschäft: Auslieferungen und Umsatzerlöse steigen,Operative Umsatzrendite vor Sondereinflüssen mit 8,2 Prozent imZielkorridor- Dieselthematik und Takata-Airbags: nach Sondereinflüssen von EUR1,8 Mrd. Operatives Ergebnis bei EUR 3,1 Mrd., OperativeUmsatzrendite bei 5,1 Prozent- Hohe Selbstfinanzierungskraft: EUR 2,1 Mrd. Netto-Cashflow,Netto-Liquidität steigt auf EUR 17,2 Mrd.- Modelloffensive: zwei neue SUV bis 2019, drei Elektroautos bis2020, Nachfolger wichtiger Kernbaureihen bis 2018- Neue Tochtergesellschaft: Autonomous Intelligent Driving GmbHentwickelt Technik für RoboterautosAudi verjüngt in den kommenden Jahren seine Modellpalettedeutlich, setzt auf Elektroautos und erschließt neue digitaleGeschäftsfelder. Basis für die notwendigen Vorleistungen ist dasrobuste Kerngeschäft. 2016 stiegen die Umsatzerlöse des Audi-Konzernsauf EUR 59,3 Mrd. Die Operative Umsatzrendite lag vorSondereinflüssen bei 8,2 Prozent. Für die Lösung der V6 3.0TDI-Dieselthematik sowie im Zusammenhang mit Takata-Airbags stelltedas Unternehmen insgesamt EUR 1,8 Mrd. zurück. Nach diesenSondereinflüssen lag das Operative Ergebnis bei EUR 3,1 Mrd., waseiner Operativen Umsatzrendite von 5,1 Prozent entspricht."2016 war ein sehr herausforderndes Jahr für unser Unternehmen",sagte Rupert Stadler, Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG, diesenMittwoch auf der Jahrespressekonferenz. "Doch wir haben es mit einemrobusten Ergebnis aus unserem Kerngeschäft abgeschlossen und wichtigeWeichen für die Zukunft gestellt." So will die Marke bis 2020 dreirein batterieelektrische Modelle auf den Markt bringen und danachweitere Baureihen elektrifizieren. Im Zuge der Elektro-Offensive hatAudi in den vergangenen drei Jahren bereits mehr als 6.000Mitarbeiter für den Umgang mit Hochvolt-Technik geschult. Außerdemengagiert sich die Marke beim Aufbau der öffentlichenSchnellladeinfrastruktur.Auch bei der Technologie für selbstfahrende Autos erhöht Audi alsLead-Entwickler im Volkswagen-Konzern das Tempo. Eine neu gegründeteTochtergesellschaft, die Autonomous Intelligent Driving GmbH inMünchen, arbeitet an einem System für fahrerloses Fahren im urbanenRaum. Die Technik soll in den Modellen verschiedener Markeneinsetzbar sein und ist zudem ein wichtiger Baustein für künftigdenkbare Mobilitätsdienste wie etwa Robotertaxis. Das Unternehmen istoffen für weitere starke Partner aus der Automobil- und IT-Branche.Gleichzeitig entwickelt Audi assistierte und pilotierte Systemefür weitere Verkehrssituationen weiter, etwa für die Autobahn oderLandstraße. Im neuen Audi A8 werden Kunden erstmals eineLevel-3-automatisierte Fahrfunktion in Stausituationen bis 60 km/heinsetzen können.Im Laufe der kommenden Jahre verjüngt Audi sein Modellportfoliodeutlich. Neben der Einführung des Audi A8 kommen 2017 auch die neuenGenerationen wichtiger Volumenmodelle wie Audi Q5 und A5 sukzessivein die Märkte. Darüber hinaus startet der Audi Q2 in weitereinternationale Märkte. Mit der zweiten Generation des A7 stärkt Audi2018 seine Oberklasse. Im selben Jahr erweitert der Audi Q8 dieerfolgreiche SUV-Familie. Und für 2019 ist als weitere Neuheit derAudi Q4 geplant, ein sportliches Compact Utility Vehicle.Im zurückliegenden Geschäftsjahr erhöhte Audi seine weltweitenAuslieferungen um 3,6 Prozent auf die neue Bestmarke von 1.867.738(2015: 1.803.246) Automobilen. Dabei profitierten die Verkäufe vorallem von der hohen Nachfrage nach den Modellen Audi Q7 und A4. DieUmsatzerlöse des Audi-Konzerns stiegen im gleichen Zeitraum - trotzeines für Audi ungünstigen Währungsumfeldes - um 1,5 Prozent auf EUR59.317 (2015: 58.420) Mio."Die Qualität unseres laufenden Geschäfts zeigt sich in derOperativen Umsatzrendite vor Sondereinflüssen", sagt Axel Strotbek,Vorstand Finanz und IT der AUDI AG. "Hier liegen wir mit 8,2 Prozenttrotz herausfordernder Rahmenbedingungen und hoher Vorleistungen inunserem Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent." Im Vorjahr lag der Wertbei 8,8 Prozent. Das Operative Ergebnis vor Sondereinflüssen beträgtfür 2016 EUR 4.846 (2015: 5.134) Mio.Als Sondereinfluss weist der Audi-Konzern 2016 gebildeteRückstellungen in Höhe von EUR 1.632 (2015: 228) Mio. zur Lösung derV6 3.0 TDI-Dieselthematik in den USA aus. Hinzu kommenSondereinflüsse in Höhe von EUR 162 (2015: 70) Mio. im Zusammenhangmit möglicherweise fehlerhaften Takata-Airbags. Unter dem Strichbeträgt das Operative Ergebnis des abgelaufenen Geschäftsjahres EUR3.052 (2015: 4.836) Mio., die Operative Umsatzrendite liegt bei 5,1(2015: 8,3) Prozent.Vor Steuern erwirtschaftete der Audi-Konzern ein Ergebnis von EUR3.047 (2015: 5.284) Mio. Der Rückgang gegenüber dem Vorjahr ist nebenden Sondereinflüssen vor allem auf ein niedrigeres Finanzergebniszurückzuführen.Auch in diesem Jahr beteiligt Audi die Belegschaft amUnternehmenserfolg. In Abstimmung mit dem Gesamtbetriebsrat erhaltendie Tarifmitarbeiter an den Standorten Ingolstadt und Neckarsulm eineSumme von durchschnittlich EUR 3.510 (2015: 5.420). InAudi-Tochtergesellschaften gibt es entsprechende Regelungen zuErfolgsbeteiligungen.Vorleistungen für die Zukunft finanziert der Audi-Konzern auseigener Kraft. 2016 tätigte das Unternehmen Sachinvestitionen in Höhevon EUR 3,4 (2015: 3,5) Mrd. und erzielte gleichzeitig einen deutlichpositiven Netto-Cashflow von EUR 2,1 (2015: 1,6) Mrd. DieNetto-Liquidität belief sich am 31. Dezember 2016 auf EUR 17,2 (2015:16,4) Mrd. - ein weiterer Beleg für die hohe Selbstfinanzierungskraftdes Unternehmens.Flankierend zu seiner im Sommer verkündeten neuenUnternehmensstrategie hat Audi im vergangenen Jahr dasMaßnahmenprogramm SPEED UP! gestartet. "Damit erhöhen wir auch 2017weiter konsequent unsere Prozess- und Kosteneffizienz", sagtStrotbek. "So sichern wir unsere Renditeziele ab und erwirtschaftendie nötigen Mittel für unseren Innovations- und Investitionspfad."Im laufenden Jahr will der Audi-Konzern Sachinvestitionen in Höhevon 5,0 bis 5,5 Prozent der Umsatzerlöse tätigen. Bei der Forschungs-und Entwicklungskostenquote rechnet das Unternehmen mit einem Wertleicht oberhalb seines strategischen Zielkorridors von 6,0 bis 6,5Prozent. Der Netto-Cashflow soll erneut positiv sein, dürfte wegender zu erwartenden Zahlungsabflüsse aus der Dieselthematik jedochdeutlich unter dem Vorjahreswert liegen. 