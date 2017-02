Audi verkauft in China im Januar ein Drittel weniger Autos

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der Audi -Absatz ist im Januar im Jahresvergleich um 13,5 Prozent eingebrochen.



Grund ist ein dramatischer Absturz der Verkaufszahlen in China, wo Audi mit seinen Händlern zur Zeit über neue Verträge verhandelt: Dort fiel der Audi-Absatz um 35 Prozent, wie die Volkswagen-Tochter am Dienstag mitteilte. Die Ingolstädter verkauften in China nur noch 35 000 Autos, vor einem Jahr waren es 54 000 gewesen. Audi-Vertriebschef Dietmar Voggenreiter sprach von einer temporären Entwicklung. "In Europa und Nordamerika konnten wir mehr Kunden zu Jahresbeginn erreichen als je zuvor", sagte er. "Auch in China bleiben wir für die künftige Geschäftsentwicklung optimistisch." Weltweit sank die Zahl der Auslieferungen im Januar auf 124 000./rol/DP/men