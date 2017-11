Audi und VW: Der beschwerliche Gang nach Canossa!

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Liebe Leser,

Audis Verstrickung in den Dieselskandal geht in die nächste Runde: Wie die VW-Tochter am Donnerstag ankündigte, wird der Konzern europaweit knapp 5000 Fahrzeuge des Typs A8 mit V8-TDI-Motor und Euro-6-Abgasnorm für ein Software-Update zurückrufen.

Audi meldete der Behörde Unregelmäßigkeiten

Der Grund: Bei konzerninternen technischen Überprüfungen seien erhöhte Stickoxid-Werte gemessen worden, so ein Audi-Sprecher. Der Konzern habe den Sachverhalt anschließend dem Kraftfahrt-Bundesamt mitgeteilt, welches daraufhin den Rückruf anordnete. Laut Flensburger Zulassungsbehörde handle es sich hierbei um eine illegale Abschalteinrichtung.

Razzia im März

Im März durchsuchten Polizei und Staatsanwaltschaft im Zuge des Abgasskandals die Firmenzentrale des Autoherstellers in Ingolstadt sowie weitere Standorte – darunter auch Privatwohnungen einiger Mitarbeiter. Wie VW wird auch Audi vorgeworfen, mit einer speziellen Abschalteinrichtung, die nur auf dem Prüfstand aktiviert wird, niedrigere Abgaswerte vorgetäuscht zu haben.

Audi-Chef zeigte sich reumütig

Ähnlich wie die Konzernmutter gab sich auch der Ingolstädter Autobauer zuletzt reumütig. “Ich habe mich immer dafür eingesetzt, dass wir die Affäre maximal aufarbeiten“, so Konzernboss Rupert Stadler vor einigen Monaten. Und: Man werde lückenlos mit den Behörden zusammenarbeiten.

„Kostenlos und unkompliziert“

So unterzieht sich Audi seit etwa einem Jahr einer Selbstkontrolle, indem sämtliche Getriebe- und Motortypen auf regelwidrige Abschalteinrichtungen überprüft werden. Die Umsetzung der dann nötigen Umrüstungen soll laut Konzernangaben für Kunden stets „kostenlos und unkompliziert“ sein.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Marco Schnepf.