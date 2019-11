Audi streicht Nachtschicht in Neckarsulm

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

NECKARSULM (dpa-AFX) - Audi streicht die Nachtschicht im schlecht ausgelasteten Werk Neckarsulm ab April komplett.



"Das Marktumfeld macht eine Anpassung der geplanten Fahrweise in der A6/A7-Fertigung notwendig", sagte ein Sprecher am Mittwoch. Betroffen davon seien knapp 250 der 17 000 Mitarbeiter am Standort. Sie würden in anderen Bereichen eingesetzt. Zuvor hatte die "Heilbronner Stimme" (Mittwoch) darüber berichtet.

Für die rund 61 000 Audi-Mitarbeiter in den beiden deutschen Werken Ingolstadt und Neckarsulm gilt eine Beschäftigungsgarantie bis 2025. Das Unternehmen verhandelt mit dem Betriebsrat derzeit über eine Verlängerung bis 2030, will aber auch Stellen sozialverträglich abbauen.

In Neckarsulm werden die Modelle A4 bis A8 und R8 gebaut - im vergangenen Jahr insgesamt nur 186 000 Stück, die Kapazität beträgt 300 000. Zum Vergleich: Im neuen Audi-Werk in Mexiko liefen vergangenes Jahr 173 000 SUV-Fahrzeuge Q5 vom Band.

"Jedem ist klar, dass es so nicht weitergehen kann", sagte der Neckarsulmer Betriebsratschef Rolf Klotz der "Heilbronner Stimme" und forderte einen Akutplan. Auch in Ingolstadt liegt die Produktion weit unter der Produktionskapazität, eine der drei Nachtschichten wurde gestrichen./rol/DP/jha