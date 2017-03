Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Ingolstadt/Austin (ots) -- Geplante Erhöhung der Unternehmens-Beteiligung auf 100 Prozent- Vertriebs-Chef Dietmar Voggenreiter: "Wichtiger Meilenstein inunserer Offensive für innovative Mobilitätsservices" - DigitalesKnow-how und gemeinsamer Premiumanspruch im Fokus derPartnerschaftAudi beabsichtigt, seinen bisherigen Minderheitsanteil an"Silvercar" auf 100 Prozent zu erhöhen. Das US-Unternehmen hat sicherfolgreich auf digitalbasierte Angebote zur flexiblenFahrzeugnutzung im gehobenen Marktsegment spezialisiert. Künftigwollen Audi und Silvercar ihr Mobilitätsangebot in den USA in engerZusammenarbeit erweitern. Neben dem Kerngeschäft von Silvercar sollenauch die erfolgreich gestarteten Audi-Mobilitätsdienste auf demUS-Markt weiter ausgebaut werden. Die Übernahme steht derzeit unterVorbehalt der Genehmigung der zuständigen Behörden."Audi und Silvercar verbindet die gleiche Vision. Wir wollenunseren Kunden einen neuen, flexiblen Zugang zu Mobilität öffnen unddabei in jeder Hinsicht Premium bieten", sagt Dietmar Voggenreiter,Vorstand für Vertrieb und Marketing der AUDI AG. "Nun bündeln wirunsere Kräfte und treiben unsere Offensive für innovativeMobilitätsservices gemeinsam voran."Im Mittelpunkt des Portfolios von Silvercar steht ein exklusivesMietwagen-Angebot an amerikanischen Flughäfen. Das 2012 gegründeteStart-up ist bei seinen Kunden für hohen Komfort und ein besonderesService-Niveau bekannt - von der Buchung bis zur Fahrzeug-Rückgabeper App. Die Silvercar-Flotte besteht ausschließlich aus silbernenAudi A4 und erhielt 2015 den renommierten "World Travel Award" alsbestes Mietwagenangebot Nordamerikas. In den vergangenen Monaten hatSilvercar seine Marktpräsenz deutlich ausgebaut und ist heute bereitsan 15 US-Standorten vertreten. Das Unternehmen mit Sitz inAustin/Texas beschäftigt rund 150 Mitarbeiter. Seit 2015 hält Audieine Minderheitsbeteiligung an Silvercar.Mit Audi shared fleet haben die beiden Partner bereits einenersten Mobilitätsdienst in Zusammenarbeit auf dem US-Markteingeführt: Der Audi-Service für intelligentes Dienstwagen Managementging 2016 in den USA an den Start. Darüber hinaus bieten die VierRinge mit Audi on demand in San Francisco Kunden die Möglichkeit,ihren individuellen Wunsch-Audi über eine App flexibel für einengewünschten Zeitraum zu buchen.Audi und Silvercar planen, das Mobilitätsangebot beider Marken inden USA künftig gemeinsam auszubauen. Dazu beabsichtigt Audi,sämtliche Anteile an Silvercar zu übernehmen. Die Partner rechnen miteinem Abschluss der Transaktion nach allen behördlichen Freigaben inder ersten Jahreshälfte 2017.Pressekontakt:Moritz DrechselPressesprecher Vertrieb und MarketingTelefon: +49 841 89-39914E-Mail: moritz.drechsel@audi.deLena BöschPressesprecherin ITTelefon: +49 841 89-44038E-Mail: lena.boesch@audi.dewww.audi-mediacenter.comAUDI AGKommunikation Unternehmen85045 IngolstadtOriginal-Content von: Audi AG, übermittelt durch news aktuell