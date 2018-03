Audi setzt Absatzwachstum im Februar fort (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Ingolstadt (ots) -- Weltweit rund 130.950 Auslieferungen (+4,6%)- China und USA als Wachstumstreiber- Vertriebschef Bram Schot: "Bauen unser Oberklasse-Portfolioweiter aus"Die Marke mit den Vier Ringen hat im Februar weltweit rund 130.950Premium-Automobile übergeben, 4,6 Prozent mehr als im Vergleichsmonatdes Vorjahres. Wichtige Wachstumsimpulse setzten erneut China(+22,4%) und Nordamerika (+13,1%). Mit dem neuen Audi A6, den dasUnternehmen gerade auf dem Genfer Autosalon vorgestellt hat, machtAudi den nächsten Schritt in seiner Modelloffensive. Weltweit triebenunter anderem der Audi Q5 (+26,8%) und das jüngste SUV, der Audi Q2(+38,9) die Nachfrage voran. Die gesamte Q-Palette macht 37 Prozentdes gesamten Absatzes aus."Mit dem A6 haben wir die Erneuerung unseres Oberklasse-Portfoliosweiter nach vorne getrieben, jetzt folgt der Ausbau. Noch in diesemJahr werden wir mit dem Q8 und dem Audi e-tron zwei völlig neuePrestige-Modelle vorstellen", sagt Bram Schot, Vorstand Vertrieb undMarketing der AUDI AG.In China stiegen über alle Modelle die Verkäufe auf 39.364Einheiten, das entspricht einem Plus von 22,4 Prozent. Besonderspunkteten die Vier Ringe mit dem Audi A4. Die Nachfrage für dasMittelklasse-Modell legte um 67,6 Prozent auf 9.525 Automobile zu.Rund jeder vierte chinesische Audi-Kunde wählte im Februar dieLangversion des Audi A4.Neben China zeigten auch die USA erneut ein starkes Wachstum: Dorterzielt Audi bereits seit 86 Monaten ununterbrochen neue Rekordwerte.Das Unternehmen setzte im Februar 15.451 Automobile ab (+12,4%).Wichtige Impulsgeber waren dabei erneut die SUV-Modelle.Beispielsweise stieg die Nachfrage nach dem Audi Q3 um 46,1 Prozentauf 1.611 Autos, der Audi Q5 verzeichneten einen Anstieg von 35,7Prozent auf 4.469 Autos. Seit Jahreswechsel entschieden sich 56Prozent der amerikanischen Audi-Kunden für einen sportlichenGeländewagen.Im Nachbarland Kanada setzte sich das zweistellige Absatzwachstumder Vormonate im Februar ungebrochen fort: plus 21,9 Prozent auf2.402 Einheiten. Mit einem Anstieg um 71,7 Prozent im Februarlieferte auch hier vor allem der Audi Q5 wichtige Wachstumsimpulse.Jedes dritte ausgelieferte Auto ist aktuell ein Q5. Damit ist derAnteil dieser Modellreihe am gesamten Volumen in Kanada sogar nochhöher als in den USA.In Nordamerika insgesamt schlossen die Ingolstädter denvergangenen Monat mit einem Plus von 13,1 Prozent auf rund 19.000Auslieferungen ab.In Europa stehen rund 62.800 Automobile für einen Rückgang von 5,4Prozent. Im vergangenen Jahr hatten die Vier Ringe durch dieerstmalige Verfügbarkeit des neuen Audi Q5 mit über 29.000 verkauftenAutomobilen in Deutschland das beste Februar-Ergebnis aller Zeitenerzielt. Im Februar diesen Jahres reduzierten sich die Verkäufe aufdem deutschen Heimatmarkt auf 25.952 Einheiten (-10,6%). Mit Audi A1,Q3 und A6 stehen in diesem Jahr Modellwechsel in wichtigen Segmentenan.Im zweitgrößten europäischen Markt Großbritannien stieg der Absatzum 17,4 Prozent auf 6.107 Autos. Äußerst starke Zugewinne verbuchtedie Premiummarke mit dem Audi Q5, dessen Verkäufe um 183,6 Prozentzulegten. Auch der Audi Q2 verzeichnete mit einem Plus von 107,4Prozent eine besonders große Nachfrage. So zeigt sich auch inGroßbritannien ein deutlicher Trend zum SUV. Im vergangenen Monat warim Vereinigten Königreich fast jeder Dritte verkaufte Audi einQ-Modell.Absatz Im Monat Februar KumuliertAUDI AG2018 2017 Abw. vs 2018 2017 Abw. vs2017 2017Welt 130.950 125.128 +4,6% 280.050 249.096 +12,4%Europa 62.800 66.426 -5,4% 123.250 128.202 -3,9%- Deutschland 25.952 29.017 -10,6% 48.971 51.944 -5,7%- GB 6.107 5.203 +17,4% 17.917 16.956 +5,7%- Frankreich 4.118 5.248 -21,5% 7.512 9.651 -22,2%- Italien 6.196 6.125 +1,2% 10.226 11.129 -8,1%- Spanien 5.401 4.949 +9,1% 10.350 9.877 +4,8%USA 15.451 13.741 +12,4% 29.962 26.942 +11,2%Mexiko 1.144 1.086 +5,3% 2.347 2.197 +6,8%Brasilien 635 630 +0,8% 1.209 1.465 -17,5%China Festland 39.364 32.155 +22,4% 100.239 67.336 +48,9%+ HongkongPressekontakt:Susanne KillianPressesprecherin Vertrieb und MarketingKommunikation UnternehmenTelefon: +49 841 89-715569E-Mail: susanne.killian@audi.dewww.audi-mediacenter.comAUDI AG85045 Ingolstadtwww.audi.deOriginal-Content von: Audi AG, übermittelt durch news aktuell