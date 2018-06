Audi nutzt Vollfarb-Multimaterial-3D-Druck von Stratasys zur Innovation und Beschleunigung des Automobil-Designs (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Minneapolis und Rehovot, Israel (ots) -Stratasys (NASDAQ: SSYS) gab heute bekannt, dass das AudiVorseriencenter mit dem Kunststoff 3D-Druck-Zentrum inIngolstadt/Deutschland den weltweit einzigenMultimaterial-3D-Vollfarbdrucker, die Stratasys J750, nutzen wird, umden Produktentwicklungsprozess zu verbessern und die Designfreigabenbei Prototypen zu beschleunigen. In der Herstellung von Deckgläsernbei Prototypen-Rückleuchten wird Audi somit die Vorlaufzeiten um biszu 50% reduzieren können.Bevor ein neues Fahrzeug in Produktion gehen kann, werden im AudiVorseriencenter künftige Modelle physisch aufgebaut. Mit diesenPrototypen werden sowohl das Design als auch kompletteFahrzeugkonzepte umfassend erprobt. Dies erfordert die Verfügbarkeitder einzelnen Komponenten eines Fahrzeuges bereits in einer sehrfrühen Phase der Produktentwicklung - von Radabdeckungen, überTürgriffe, bis hin zum Kühlergrill. Traditionelle Methoden, wieGießen und Fräsen, werden häufig verwendet, um diese Designs zukonzipieren und herzustellen. Der Einsatz von 3D-Druck ist jedoch zueinem festen Bestandteil des Entwicklungsprozesses im Modellbaugeworden und ermöglicht dem Team, die Grenzen dieser konventionellenVerfahren zu überwinden und die Freigabe bei Prototypen zubeschleunigen.Zur Produktion der Deckgläser für Rückleuchten wandte man bislangherkömmliche Methoden, wie das Gießen und Fräsen, an. Die größteHerausforderung bei diesen Methoden sind die verschiedenfarbigenElemente der Rücklichtblende. Die einzelnen Farbteile mussten bisherim Anschluss zusammengefügt werden, da sie nicht in einem Stückhergestellt werden konnten. Dieser zeitaufwändige Vorgang verlängertdie Vorlaufzeiten für die Bauteilfreigabe.--Extrem realistisches Farb- und Multimaterial-Prototypingbeschleunigt den Entwicklungsprozess--Die J750 ermöglicht dem Audi Kunststoff 3D-Druck-Zentrumvollständig transparente, mehrfarbige Deckgläser für Rückleuchten ineinem einzigen Druckvorgang herzustellen. Darüber hinaus können inZukunft transparente Bauteile in verschiedenen Farben und Strukturenmit über 500.000 Farbkombinationen gedruckt werden, die den strengenAnforderungen des Design-Freigabeverfahrens von Audi entsprechen."Das Design ist für Audi Kunden einer der wichtigsten Faktoren inder Kaufentscheidung, daher ist es unerlässlich, dass wir in derDesign- und Konzeptphase der Fahrzeugentwicklung höchsteQualitätsstandards einhalten", erklärt Dr. Tim Spiering, Leiter AudiKunststoff 3D-Druck-Zentrum. "Daher müssen die Formen und Strukturenunserer Prototypen exakt mit den fertigen Bauteilen übereinstimmen.Sie dürfen keinen Verzug aufweisen, müssen von höchster Qualität undin Farbe und Transparenz absolut originalgetreu sein. Der 3D-DruckerJ750 von Stratasys bietet uns einen erheblichen Vorteil. Erermöglicht uns, Texturen und Farben exakt so herzustellen, wie esunser Design vorgibt. Dies ist unerlässlich, um Entwicklungskonzeptezu bewerten und Designentscheidungen zu treffen. Was den 3D-Druck vontransparenten Bauteilen angeht, habe ich keine vergleichbareTechnologie gesehen, die unseren Anforderungen gerecht wird.""Die J750 kann die Freigabe von neuen Designideen beschleunigen.Betrachtet man das Beispiel Deckgläser für Rückleuchten von derDesignanfrage bis zum fertigen Prototypen, so gehen wir von einerZeitersparnis von bis zu 50% aus."Dr. Spiering und sein 24-köpfiges Team sind bei Audi für dieExpertise, Beratung und im Kunststoff 3D-Druck verantwortlich. Nachder Investition in den ersten Stratasys FDM-3D-Drucker im Jahr 2002hat der Bereich sein Portfolio auf zehn 3D-Drucker erweitert,darunter einige FDM- und PolyJet-3D-Drucker von Stratasys.Andy Middleton, President EMEA bei Stratasys, fasst zusammen:"Audi ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie sich mit unserereinzigartigen Technologie des Multimaterial-3D-Vollfarbdrucks mehrereDesignabläufe zu einem deutlich schnelleren Entwicklungszykluszusammenfassen lassen. Wenn man die Zeitersparnis, die Audi bei denDeckgläsern für Rückleuchten erzielt, auf andere Bauteile desFahrzeugs ausdehnt, kann die Gesamtwirkung auf dieMarkteinführungszeit enorm sein. Wir sind gespannt, wie Audi künftigunsere FDM- und PolyJet-Technologien in neuen Anwendungsbereicheneinsetzt, um die Effizienz im gesamten Entwicklungsablauf weiter zusteigern."*** Stratasys (NASDAQ: SSYS) ist einer der Branchenführer fürLösungen der Additiven Technologien in den unterschiedlichstenBranchen, wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Gesundheitswesen,Konsumgüter und Bildung. Seit fast 30 Jahren treibt einekontinuierliche Fokussierung auf die Geschäftsanforderungen derKunden zielgerichtete Innovationen voran. Stratasys verfügt weltweitüber 1.200 Patente und Patentanmeldungen für Technologien im Bereichder Additiven Fertigung, die einen Mehrwert für die Prozesse desProduktlebenszyklus, von Design-Prototypen über Fertigungswerkzeugebis hin zu Endbauteilen, schaffen. Das Stratasys 3D-Druck Ökosystem,bestehend aus umfassenden Lösungen und Kompetenzen,sorgt für einenahtlose Integration in die Arbeitsabläufe eines jeden Kunden. 