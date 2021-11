Audi muss Produktion im Stammwerk wegen gefundener Fliegerbombe teils stoppen

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Wegen des Fundes einer Fliegerbombe muss Audi am Donnerstag einen Teil seiner Produktion im Stammwerk vorübergehend einstellen.



Etwa von 19.00 bis 20.00 Uhr werde die Arbeit in einigen Montagehallen in Ingolstadt ruhen, sagte ein Unternehmenssprecher. Die Stadt hatte mitgeteilt, dass am Donnerstagmittag bei Bauarbeiten eine 75 Kilogramm schwere Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt wurde. Für die gegen 19.30 Uhr geplante Entschärfung wird eine Sperrzone von 300 Metern um den Fundort eingerichtet. Neben dem Gewerbegebiet sind auch einige Wohnhäuser betroffen./uvo/DP/zb