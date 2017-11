Audi legt beim Absatztempo weiter zu - Schwacher Jahresstart fast ausgebügelt

Weitere Suchergebnisse zu "BMW St":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Die VW-Premiumtochter Audi lässt den schwachen Jahresstart weiter hinter sich.



Im Oktober konnte der Konkurrent der Daimler-Sparte Mercedes-Benz und BMW beim Absatztempo erneut zulegen und damit den Rückgang bei den Verkäufen auf Jahressicht weiter verringern.

Im Oktober sei der Absatz dank einer hohen Nachfrage in China um 5,3 Prozent auf 158 750 Fahrzeuge gestiegen, teilte Audi am Donnerstag in Ingolstadt mit. Dies ist das bisher höchste Wachstum in diesem Jahr. Wegen der Probleme in China in der ersten Jahreshälfte, als der deutsche Hersteller mit den dortigen Händlern im Clinch lag, ging der Absatz bis Ende Oktober aber immer noch um 1,3 Prozent auf 1,56 Millionen zurück.

Damit ist der aktuelle Primus unter den Premiumherstellern Mercedes-Benz erst einmal aus dem Blick geraten. Die Daimler-Tochter konnte den Absatz in den ersten zehn Monaten um elf Prozent auf 1,9 Millionen Autos erhöhen. Der zwischen den beiden Herstellern rangierende Autobauer BMW hat noch keine Absatzdaten für Oktober vorgelegt./zb/jha/