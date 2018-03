Audi erzielt in herausforderndem Geschäftsjahr 2017 robustes Ergebnis und beschleunigt unternehmerische Transformation (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Ingolstadt (ots) -- Operatives Ergebnis vor Sondereinflüssen steigt auf EUR5,1 Mrd.,Operative Umsatzrendite vor Sondereinflüssen mit 8,4 Prozentleicht über Vorjahr- Starker Netto-Cashflow bestätigt hohe Selbstfinanzierungskraft- Anspruchsvolles Ausnahmejahr 2018: Rekord-Modelloffensive mitmehr als 20 Markteinführungen, erstes vollelektrischesSerienmodell- Deutlich erweiterte Elektro-Roadmap und China-Marktoffensive- Angriffs- und Transformationsplan: in Summe EUR10 Mrd.Effizienzverbesserung bis 2022- Umfangreiche Vorleistungen für die Zukunft: bis 2022 mehr alsEUR40 Mrd. für Entwicklungsaktivitäten und InvestitionenDer Audi Konzern hat 2017 unter schwierigen Bedingungen Umsatz undErgebnis gesteigert. Die Umsatzerlöse übertrafen erstmals die Markevon EUR60 Mrd. und haben sich damit in acht Jahren mehr alsverdoppelt. Mit EUR5,1 Mrd. Operativem Ergebnis vor Sondereinflüssenlag die entsprechende Operative Umsatzrendite bei 8,4 Prozent unddamit im Zielkorridor. Bei rechnerischer Einbeziehung desChina-Geschäfts, das im Finanzergebnis enthalten ist, würde sich dieoperative Marge um einen weiteren Prozentpunkt erhöhen. Infolgeaktualisierter Bewertungsprämissen für die Vergleichsvereinbarungenzur V6 3.0 TDI-Dieselthematik in Nordamerika stellte Audi 2017weitere EUR387 Mio. zurück. Nach diesen Sondereinflüssen belief sichdas Operative Ergebnis auf EUR4,7 Mrd., die Operative Umsatzrenditeauf 7,8 Prozent. 2018 bringt Audi mehr neue Modelle auf den Markt alsje zuvor und startet in das Elektrozeitalter. Angesichts desanspruchsvollen An- und Auslauf-Managements erwartet der Herstellerein erneut herausforderndes Geschäftsjahr, bevor sich dieModelloffensive ab 2019 nachhaltig positiv auf Auslieferungs- undErgebniskennzahlen auswirken sollte. Audi investiert massiv in dieZukunft und ebnet mit einem umfassenden Maßnahmenprogramm den Weg fürden profitablen Umbau seines Geschäftsmodells im Zeichen derStrategie "Audi. Vorsprung. 2025"."2017 haben wir unternehmerische Stärke bewiesen und vor allemeinen entschlossenen Masterplan für die kommenden Jahre formuliert",sagt Rupert Stadler, Vorsitzender des Vorstands der AUDI AG. "Wirwollen in dem gewaltigen Umbruch unserer Branche eine führende Rolleeinnehmen. Allein bis 2022 planen wir dafür mehr als EUR40 Mrd. fürEntwicklungsaktivitäten und Investitionen ein. Mit dem Angriffs- undTransformationsplan machen wir Audi fit für diese Mission."Der Audi Angriffs- und Transformationsplan zielt auf positiveErgebniseffekte von insgesamt EUR10 Mrd. bis 2022 sowie auf dieforcierte organisatorische Neuausrichtung für künftigeGeschäftsmodelle. "Wir fahren unser Maßnahmenprogramm zügig undkonsequent, werden effizienter und investieren freigespielteRessourcen in neues, profitables Wachstum. So konnten wir beiunverändertem Budget bereits vier zusätzliche neue Modelle undDerivate auf den Weg bringen", sagt Alexander Seitz, Vorstand fürFinanz, IT und Integrität. Der Renditeanspruch von 8 bis 10 Prozentgelte für Audi auch angesichts insgesamt wachsender Vorleistungen indie Zukunft ohne Abstriche. Mit dem Angriffs- und Transformationsplansoll etwa in der Technischen Entwicklung die Prozesseffizienz um biszu 30 Prozent steigen, unter anderem durch die Intensivierung dervirtuellen Entwicklung. Mit Blick auf die unternehmensweit intensiveTransformationsphase hat Audi sein Budget für Weiterbildungsmaßnahmenum ein Drittel auf insgesamt mehr als EUR0,5 Mrd. bis 2025aufgestockt.Technologisches Zielbild für den Angriffs- und Transformationsplanist der Audi Aicon. Die auf der IAA 2017 gezeigte Studie steht fürdie Audi-Vision künftiger Premium-Mobilität und -Wertschöpfung. Nachihrem Vorbild hat Audi die Entwicklung einer luxuriösen,vollelektrischen und vollvernetzten Lounge für die Langstrecke inseiner langfristigen Modellplanung verankert.Die Vier Ringe haben ihre Elektrifizierungs-Roadmap über dasgesamte Modellportfolio deutlich erweitert. Für die Elektromobilitätvon morgen arbeitet die Marke eng mit Porsche und Volkswagenzusammen. Dabei entstehen Fahrzeug-Architekturen, die kompromisslosfür das elektrische Fahren maßgeschneidert sind und hoheKonzernsynergien ermöglichen. Bereits 2025 bietet Audi mehr als 20elektrifizierte Modelle, die für ein Drittel der Verkäufe stehenwerden. Als sportliche Speerspitze kündigte der Premiumhersteller aufseiner Jahrespresse-konferenz einen sehr dynamischen, viertürigenGran Turismo mit reinem Elektroantrieb an. Er wird ab Anfang deskommenden Jahrzehnts in den Böllinger Höfen bei Neckarsulm gefertigt."Mit dem vollelektrischen e-tron GT interpretieren wir Sportlichkeitsehr progressiv und führen unsere Performance-Marke Audi Sport in dieZukunft", sagt Stadler.In China haben die Vier Ringe mit den Weichenstellungen desvergangenen Jahres eine umfassende Marktoffensive auf den Weggebracht. Zusammen mit dem Joint Venture-Partner FAW wird dasUnternehmen sein Modellangebot vor allem im Bereich elektrifizierterAntriebe und sportlicher Geländewagen deutlich ausbauen. Für diekommenden fünf Jahre sind zehn SUV-Varianten ohne Vorgänger geplant,davon sieben aus lokaler Fertigung. Damit wird das bei FAW-VW lokalproduzierte Audi-Portfolio bis 2022 mehr als verdoppelt. Mit dergemeinsamen Gründung einer neuen Vertriebsgesellschaft sowie einesJoint Ventures für Mobilitätsdienst-leistungen und digitaleServiceangebote stellen Audi und die FAW Group ihr China-Geschäftauch strukturell neu für die nächste Wachstumsetappe auf. Darüberhinaus führt die AUDI AG konstruktive Gespräche mit der SAIC übereine künftige Zusammenarbeit, um ihr Engagement auf dem chinesischenMarkt weiter zu verstärken.In diesem Jahr stemmt Audi mit mehr als 20 Markteinführungen diegrößte Modelloffensive seiner Unternehmensgeschichte. Allein in sechsKernbaureihen präsentiert die Marke neue Modelle und startetsukzessive ihre Fertigung. Ende 2018 geht mit dem Audi e-tron daserste vollelektrische Serienmodell der Marke an den Start. Der SUVermöglicht Schnellladen mit einer Leistung von bis zu 150 kW und istdamit nach weniger als einer halben Stunde wiederlangstreckentauglich. Gefertigt wird der e-tron vollständigCO2-neutral im Werk Brüssel, auch die Batteriemontage erfolgt amumgerüsteten Standort. Im ungarischen Györ ist Audi Hungariastartklar für die Produktion des Elektromotors des SUV.Mit der Umstellung des Werks Brüssel auf den Audi e-tron ordnetdie Marke im Jahresverlauf 2018 die Standortbelegung für wichtigeModelle neu, um die Produktionseffizienz weiter zu optimieren. DerAudi A1, bisher in Brüssel gefertigt, wird in seiner neuen Generationbei SEAT im spanischen Martorell vom Band fahren. Der aktuell dortproduzierte Audi Q3 entsteht ab dem Modellwechsel bei Audi Hungaria.Für die A3 Limousine startet Anfang 2019 eine Verbund-fertigungzwischen ihrem aktuellen Produktionsort GyÅ'r und dem WerkIngolstadt. Mit Blick auf die zahlreichen Neuerungen imModellprogramm und im Produktionsverbund sagt Seitz: "2018 ist einAusnahme-Jahr und Kraftakt für Audi, der sich ab 2019 nachhaltigauszahlen wird".Im zurückliegenden Geschäftsjahr stiegen die Audi-Auslieferungentrotz der bevorstehenden Generationswechsel vieler Modelle um 0,6Prozent auf den neuen Bestwert von 1.878.105 (2016: 1.867.738)Automobilen. Während Sondereffekte im Zusammenhang mit denstrategischen Weichenstellungen in China im ersten Halbjahr deutlichbelasteten, wirkten sich die stark steigende SUV-Nachfrage und dasfortgesetzte Wachstum auf dem rückläufigen US-Markt positiv auf dieVerkaufsbilanz aus. Die Umsatzerlöse des Audi Konzerns übertrafen2017 - trotz eines für Audi ungünstigen Währungsumfeldes - mit einemPlus von 1,4 Prozent auf EUR60.128 (2016: 59.317) Mio. erstmals dieMarke von EUR60 Mrd. und haben sich damit innerhalb von acht Jahrenmehr als verdoppelt. 2009 betrug der Umsatz des Audi KonzernsEUR29.840 Mio.Das Operative Ergebnis vor Sondereinflüssen beträgt für 2017EUR5.058 (2016: 4.846) Mio., eine Steigerung um 4,4 Prozent. DieOperative Umsatzrendite vor Sondereinflüssen lag im vergangenenGeschäftsjahr im strategischen Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent undstieg auf 8,4 (2016: 8,2) Prozent. Bei rechnerischer Einbeziehung desChina-Geschäfts, das im Finanzergebnis enthalten ist, würde sich dieOperative Marge um einen weiteren Prozentpunkt erhöhen.Aus dem 2016 initiierten Programm SPEED UP! zur kurzfristigenSteigerung der Kostendisziplin resultierte 2017 ein positiverErgebniseffekt in Höhe von rund EUR1 Mrd. Dazu trugen vor allembereits erreichte Effizienzsteigerungen im Bereich Forschung undEntwicklung sowie niedrigere Vertriebskosten bei. SPEED UP! wurde zumJahresende erfolgreich abgeschlossen und ist im Angriffs- undTransformationsplan aufgegangen.Für die Vergleichsvereinbarungen zur V6 3.0 TDI-Dieselthematik inNordamerika hat der Audi Konzern 2017 vor dem Hintergrundumfangreicher und technisch anspruchsvoller Rückkauf- undNachrüstprogramme die Bewertungsprämissen seiner bilanziellenRisikovorsorge aktualisiert. Dies führte zu belastendenSondereinflüssen in Höhe von EUR387 Mio. In ihnen sind Aufwendungenund Vorsorgen für technische Maßnahmen und rechtliche Risikenberücksichtigt. Im vorangegangenen Jahr waren imAudi-Konzernabschluss negative Sondereinflüsse in Höhe von EUR1.794Mio. enthalten. Sie standen neben der V6 3.0 TDI-Dieselthematik inNordamerika auch in Zusammenhang mit möglicherweise fehlerhaftenTakata-Airbags. Unter dem Strich beläuft sich 2017 das OperativeErgebnis auf EUR4.671 (2016: 3.052) Mio., die Operative Umsatzrenditeauf 7,8 (2016: 5,1) Prozent.Vor Steuern erwirtschaftete Audi ein Ergebnis von EUR4.783 (2016:3.047) Mio. Der starke Anstieg ist neben den geringerenSondereinflüssen auch auf ein verbessertes Finanzergebniszurückzuführen.Für ihren großen Einsatz im herausfordernden Geschäftsjahr 2017beteiligt Audi die Belegschaft am Unternehmenserfolg. Die AudiErgebnisbeteiligung steigt für eine Facharbeiterin bzw. einenFacharbeiter in den deutschen Werken auf EUR4.770 (2016:durchschnittlich EUR1.850 zuzüglich EUR1.300 Sonderbonus). InAudi-Tochtergesellschaften gibt es entsprechende Regelungen zuErfolgsbeteiligungen.Der Audi Konzern hat auch 2017 seine hohe Selbstfinanzierungskraftunter Beweis gestellt. Das Unternehmen tätigte im Zuge seinerProduktoffensive und Neustrukturierung des Produktions-netzwerkesSachinvestitionen in Höhe von EUR3,9 (2016: 3,4) Mrd. Gleichzeitigerzielte es einen deutlich positiven Netto-Cashflow von EUR4,3 (2016:2,1) Mrd. Dabei beeinflussten hohe Einmaleffekte die Spitzenkennzahl:Positiv wirkte sich die Veräußerung einer Minderheits-beteiligung ander Volkswagen Group Services S.A. (Belgien) aus, negativ schlugensich dagegen erwartete Zahlungsabflüsse im Zusammenhang mit derDieselthematik nieder. Auch bereinigt um diese gegenläufig wirkendenSondereffekte lag der Netto-Cashflow über dem Vorjahr.Im laufenden Geschäftsjahr will Audi bei den Auslieferungen dasRekordniveau aus 2017 erreichen, obwohl die zahlreichen Modellwechselzunächst belasten werden. Die Umsatzerlöse sollen leicht steigen. Mitder Umsetzung des Audi Angriffs- und Transformationsplans strebt dasUnternehmen trotz hoher Anlaufkosten und Vorleistungen in die Zukunfteine Operative Umsatzrendite im Zielkorridor von 8 bis 10 Prozent an.Bei konsequenter strategischer Fokussierung und Priorisierung rechnetAudi mit Forschungs- und Entwicklungskosten leicht über der Zielquotevon 6,0 bis 6,5 Prozent vom Umsatz. Die Sachinvestitionsquoteerwartet der Audi Konzern moderat über dem Zielkorridor von 5,0 bis5,5 Prozent. Der Netto-Cashflow soll zwischen EUR2,7 Mrd. und EUR3,2Mrd. betragen.Ausgewählte Kennzahlen des Audi Konzerns im Überblick2017 2016Auslieferungen Marke Audi 1.878.105 1.867.738Umsatzerlöse in Mio. EUR 60.128 59.317Operatives Ergebnis vorSondereinflüssen in Mio. EUR 5.058 4.846Operative Umsatzrendite vorSondereinflüssen in % 8,4 8,2Operatives Ergebnis in Mio. EUR 4.671 3.052Operative Umsatzrendite in % 7,8 5,1Geschäftsbericht deutsch: www.audi.com/gb17Geschäftsbericht englisch: www.audi.com/ar17PressemappeDeutsch: http://ots.de/uNOw0CEnglisch: http://ots.de/nxMy64Pressekontakt:Moritz DrechselPressesprecher Finanz, IT und IntegritätKommunikation UnternehmenTelefon: +49 841 89-39914E-Mail: moritz.drechsel@audi.deAUDI AG85045 IngolstadtDeutschland/GermanyOriginal-Content von: Audi AG, übermittelt durch news aktuell