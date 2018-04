Audi Q5 macht sich in Peking lang

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

mid Groß-Gerau – Für den chinesischen Markt baut Audi den Q5 in einer Lang-Version. Q5L heißt das mittelgroße SUV mit den vier Ringen. Audi-Kunden in China schätzen traditionell Autos mit großem Raumangebot und hohem Prestigewert. Derzeit bietet Audi drei Modelle mit verlängertem Radstand an: den A4L, den A6L und den A8L. Nun kommt also der Audi Q5L neu dazu.

Seine Weltpremiere feierte ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Global Press.