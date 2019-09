Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Ingolstadt (ots) -Audi kommt in der Dieselkrise weiter voran. Für die letzten achtProzent der betroffenen Audi-Fahrzeuge in Deutschland rückt dieFreigabe der technischen Abhilfe in greifbare Nähe. Ein Audi-Sprechersagte am Sonntag: "Wir werden noch im September und damit innerhalbder vom Kraftfahrtbundesamt gesetzten Frist die Unterlagen fürweitere 8.200 Fahrzeuge komplett haben."Für jedes betroffene Modell hatte Audi dem KBA eineSoftware-Lösung vorgestellt und anschließend für die Behörde denWirksamkeitsnachweis erbracht. Die Ingolstädter reichen derzeitletzte technische Berichte und die Herstellerbescheinigung ein.Unterdessen läuft die Kunden-Aktion auf vollen Touren: In knapp zweiDritteln der in mehreren Tranchen in die Werkstätten gerufenenFahrzeuge ist bereits eine freigegebene Motorsteuerungs-Softwareaufgespielt.Das größte Cluster, das vergangene Woche noch offen war, hat dasKraftfahrtbundesamt (KBA) am Freitagnachmittag erfolgreichabgeschlossen. Die Behörde erteilte Audi eine Freigabe für dasSoftware-Update bei 11.800 Fahrzeugen. In ihnen sind V6-TDI Motorenverbaut, die die Euro-6-Norm bereits vor deren Inkrafttreten 2014erfüllten. Damit können auch diese Autos in Kürze in die Werkstattgerufen werden.Das Kraftfahrtbundesamt hatte die AUDI AG aufgefordert, bis zum26. September 2019 die letzten notwendigen Unterlagen im Zusammenhangmit drei von acht Rückrufbescheiden einzureichen. Diese dreiBescheide aus dem Jahr 2017 betrafen rund 20.000 der insgesamt151.000 Fahrzeuge in Deutschland, für die Audi im Zuge derDieselkrise Rückrufe erhalten hat.Offen sind nunmehr Lösungen für noch 12.400 Autos: 2.600 Fahrzeugeeiner noch früheren Generation an V6-TDI Motoren, die ebenfallsvorzeitig die Euro-6-Norm erfüllten, 6.100 Fahrzeuge desVorgängermodells vom Audi A8 mit V8-TDI Motor (EU 5) sowie 3.700Fahrzeuge des A8-Vorgängers mit V8-TDI-Motor nach EU6."Audi hat für die verbleibenden acht Prozent der von denRückrufbescheiden betroffenen Fahrzeuge ebenfalls ein Software-Updateerarbeitet, arbeitet intensiv mit den Behörden zusammen und hat dieerforderlichen Emissions-Messungen erbracht. Somit sehen wir keinenGrund für einen Entzug der Typgenehmigung. Die Lösung stehtunmittelbar bevor, wir halten die Frist ein", so der Sprecher.Pressekontakt:Audi KommunikationRichard TiggesTel.: +49-841-89-37500richard.tigges@audi.de(Infografik als JPG-RGB+CMYK/EPS/PDF/AI auf Anfrage)Original-Content von: Audi AG, übermittelt durch news aktuell