Audi Diesel Rückruf - auch Euro 4 Fahrzeuge verfügen über unzulässige Abschalteinrichtung

Bremen (ots) - Der Abgasskandal bei Audi weitet sich immer weiter aus - nun hatdas Kraftfahrt-Bundesamt auch einen Rückruf für Euro 4 Diesel angeordnet. Vondem Audi Diesel Rückruf sind die Audi A4 und A6 Modelle betroffen. Die Fahrzeugeverfügen über die Abgasnorm Euro 4 und wurden zwischen 2004 und 2009 produziert.Audi selbst spricht davon, dass ersten Schätzungen zufolge rund 40.000 Fahrzeugein Deutschland von diesem Rückruf betroffen sind.Bei der von Audi verwendeten Abschalteinrichtung handelt es sich um die sogenannte Akustikfunktion. Diese war ursprünglich entwickelt worden, um dieGeräuschemissionen zu reduzieren, bzw. den Motor zu schützen. Schließlich nutzteman die Funktion jedoch auch, um zu erkennen, wann sich das Fahrzeug auf demPrüfstand befindet. So konnte während der Prüfung der Stickoxidausstoß erheblichreduziert werden, während die Autos auf der Straße deutlich mehr als die fürEuro 4 Fahrzeuge erlaubten 250 Milligramm pro Kilometer ausstießen.Das KBA hatte über Jahre bezüglich dieser Modelle ermittelt. Im Sommer 2018bezeichnete das KBA die Akustikfunktion dann intern bereits als unzulässigeAbschalteinrichtung und teilte Audi mit, dass man beabsichtige, einenRückruf-Bescheid zu erlassen. Nun, über ein Jahr später, ist dieser Bescheidoffenbar endlich zugestellt worden. Ein weiteres Indiz dafür, dass das KBA keinInteresse hat, hart gegen die Autohersteller vorzugehen, sondern diese lieber inSchutz nimmt und unendlich viel Zeit verstreichen lässt, bis endlich gehandeltwird.HAHN Rechtsanwälte vertritt im Rahmen des Abgasskandals bundesweit mehr als5.000 Betroffene. Zahlreiche Schadensersatzklagen aufgrund von illegalenAbschalteinrichtungen unter anderem in Audi Dieselfahrzeugen konnten bereitsgewonnen werden. Die Kläger erhalten dabei den Kaufpreis erstattet und geben dasmanipulierte Fahrzeug an den Hersteller zurück.Pressekontakt:Hahn Rechtsanwälte PartG mbBRA Lars Murken-FlatoMarcusallee 3828359 BremenFon: +49-421-246850Fax: +49-421-2468511E-Mail: murken@hahn-rechtsanwaelte.deOriginal-Content von: Hahn Rechtsanwälte PartG mbB, übermittelt durch news aktuell