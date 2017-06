Audi-Chef Stadler spricht vor UN-Kongress in Genf über Künstliche Intelligenz (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Genf/Ingolstadt (ots) -- Prof. Stadler bei UN-Kongress "AI for Good": "In Situationen, indenen ein Unfall unvermeidbar ist, erwarten wir vom autonomenAuto eine Entscheidung."- Initiative beyond beschäftigt sich mit ethischen und rechtlichenFragen zum autonomen Fahren sowie mit Arbeitswelt der ZukunftAudi-Vorstandschef Prof. Rupert Stadler hat bei einem Kongress derVereinten Nationen über den Umgang mit Künstlicher Intelligenz zumWohl der Menschheit gesprochen. In seiner Keynote zum Auftakt des "AIfor Good Global Summit" heißt es, das automatisierte Autofahren bietedie Chance, das Leben substanziell zu verbessern. Doch er warnt vorübertriebenen Erwartungen: "In Situationen, in denen ein Unfallunvermeidbar ist, erwarten wir Menschen vom autonomen Auto eineEntscheidung. Doch eine Dilemma-Situation lässt sich weder durch denMenschen noch durch die Maschine auflösen." Neben rechtlichen seiendaher auch ethische Fragen über den Umgang mit der neuen Technologiezu diskutieren. Dazu ruft Stadler nun mit der Initiative beyond auf.Beim ersten "AI for Good Global Summit" in Genf sagt derVorstandsvorsitzende der AUDI AG vor den Experten der UN: "Wirbrauchen einen gesellschaftlichen Diskurs, der die enormen Potenzialedes pilotierten und autonomen Fahrens in Relation zu den ethischenund rechtlichen Fragen betrachtet." Künstliche Intelligenz (KI) giltbei Experten aus Wissenschaft und Industrie als eine zentraleSchlüsseltechnologie für das pilotierte und autonome Fahren. Sieunterstützt das Auto dabei, seine Umwelt wahrzunehmen, zuinterpretieren und Entscheidungen abzuleiten. Doch wer haftet beimöglichen Unfällen und wie soll sich das autonom fahrende Auto ineiner unabwendbaren Gefahrensituation verhalten? Prof. Stadler: "Wirnehmen die Bedenken in der Öffentlichkeit ernst und stellen uns dendamit verbundenen Herausforderungen."Seit zwei Jahren hat das Automobilunternehmen dafür dasinterdisziplinäre Netzwerk beyond mit international anerkanntenExperten der Künstlichen Intelligenz aus Wissenschaft und Wirtschaftaufgebaut. Im Fokus stehen die gesellschaftlichen Auswirkungen vonKünstlicher Intelligenz im Automobil und in der Arbeitswelt. Anersten Veranstaltungen nahmen Philosophen, Psychologen,Rechtsexperten, Computerwissenschaftler und Start-up-Unternehmerteil. Bei einem Workshop zu ethischen und rechtlichen Fragen desautonomen Fahrens kamen Experten von Audi unter anderem mit IyadRahwan und Kate Darling vom MIT Media Lab, mit Luciano Floridi vonder Oxford Universität und mit Bryant Walker Smith von derUniversität South Carolina zusammen. Mit der Vorstellung derInitiative beim "AI for Good Global Summit" bezieht die beyondInitiative nun auch die Öffentlichkeit in die Diskussion ein. "DieAutomobilindustrie kann die ethischen und rechtlichen Fragen beimpilotierten und autonomen Fahren nicht allein klären", sagt Stadler:"Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Gesellschaft müssen zusammenarbeiten." Im nächsten Schritt wird die Initiative daher weitereMultiplikatoren einbinden und Forschungskooperationen vorantreiben.Das zweite Fokusthema der beyond Initiative ist die Zukunft derArbeitswelt im Zeitalter von KI. "Wir brauchen ein differenziertesVerständnis dafür, wie Künstliche Intelligenz unsere Arbeitsweltverändert", fordert Stadler. Dabei gehe es um die Grundmechanismendes Arbeitsmarkts genauso wie um konkrete Projekte in Unternehmen."Unser Ziel ist ein perfektes Miteinander von Mensch und Maschine",betont Stadler. Die Idee einer Modularen Montage ohne Fließband istein Beispiel, wie dieses Zusammenspiel in der Smart Factory aussehenkann."Im Grundsatz müssen wir sicher stellen, dass KünstlicheIntelligenz zum Wohle der Gesellschaft eingesetzt wird", so Stadler."Wie Künstliche Intelligenz unser Leben verändert, hängt von unsallen ab und von an der Art und Weise, wie wir die Potenziale derneuen Technologien nutzen."Ausrichter des UN-Kongresses in Genf sind die AgenturInternational Telecommunication Union (ITU), die bei den VereintenNationen für Informations- und Kommunikationstechnologien zuständigist, sowie die von Peter Diamandis gegründete XPRIZE Foundation. Beidem dreitägigen Gipfel treffen erstmals führende internationaleExperten zusammen und diskutieren die Potenziale KünstlicherIntelligenz für die Lösung globaler Herausforderungen.