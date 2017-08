Audi-Aufsichtsrat berät über neue Vorstände

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

INGOLSTADT (dpa-AFX) - Der Audi -Aufsichtsrat will am Montag in Ingolstadt über die Neubesetzung von vier der sieben Vorstandsposten entscheiden.



Bei der außerordentlichen Sitzung sollen neue Chefs für die Ressorts Finanzen, Vertrieb, Produktion und Personal ernannt werden, hieß es in gut informierten Kreisen. Den amtierenden Vorständen werden Fehlplanungen, nicht eingehaltene Zusagen und der weltweite Rückgang der Verkäufe vorgeworfen. Der wegen des Dieselskandals unter Druck stehende Vorstandschef Rupert Stadler soll dagegen bleiben - er hat dem Vernehmen nach weiterhin die Rückendeckung der Familien Porsche und Piëch.

Audi hat in letzter Zeit gegenüber Mercedes und BMW an Boden verloren. Die Verkäufe in China waren im ersten Halbjahr eingebrochen, und in den beiden Stammwerken Ingolstadt und Neckarsulm sorgen sich die Beschäftigten zunehmend um die Sicherheit ihrer Arbeitsplätze.