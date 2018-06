Audi-Absatz im Mai leicht über Vorjahr (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Audi":

Ingolstadt (ots) -- Weltweit rund 160.600 Auslieferungen- Weltweite, kumulierte Nachfrage nach Q-Modellen bei plus 10,9Prozent- Vertriebschef Bram Schot: "Luxus-SUV Audi Q8 rundet Portfolionach oben ab"Die AUDI AG hat im Mai weltweit rund 160.600 Premium-Automobile anKunden übergeben. Damit erreicht der Absatz ein Plus von 0,7 Prozentgegenüber Vorjahr. Die weltweiten Auslieferungen seit Jahresbeginnlagen mit rund 785.300 Einheiten um 6,4 Prozent über demVergleichswert aus 2017. In China (+7,7%), der Region Asien/Pazifik(+9,3%) und Nordamerika (+1,6%) generierte Audi im Mai weiteresWachstum. In Europa stehen rund 72.150 Einheiten für einen Rückgangvon 5,2 Prozent. Mit mehr als 287.000 verkauften SUV-Modellen imbisherigen Jahresverlauf ist die Q-Familie nach wie vor ein wichtigerImpulsgeber.In der vergangenen Woche hat das Unternehmen auf dem Audi ChinaBrand Summit in Shenzhen das jüngste Q-Modell präsentiert: den neuenAudi Q8. "Dieser Luxus-SUV rundet unser Portfolio nach oben ab undist der nächste Coup in unserer Modelloffensive. Gerade in denKernmärkten China und USA wird der Q8 ein wichtiger Absatztreibersein und unsere Marktposition stärken", sagt Bram Schot, Vorstand fürVertrieb und Marketing der AUDI AG.Der Audi Q8 ist ab dem dritten Quartal in Europa, Ende 2018 in denUSA und im ersten Halbjahr 2019 in China erhältlich. Mit einemweltweiten Wachstum von 10,9 Prozent in den ersten fünf Monaten sindSUV-Modelle das am stärksten steigende Segment der Marke mit den VierRingen. Seit Januar hat Audi rund 287.500 Q-Modelle verkauft, damitliegt der aktuelle SUV-Anteil bei 36,6 Prozent. Im Jahr 2025 solljeder zweite ausgelieferte Audi ein SUV sein. Mit Blick auf dieVerkaufswerte in Nordamerika aus dem vergangenen Monat erfüllt dasUnternehmen dieses Ziel bereits jetzt, denn dort gehen rund 51Prozent des Absatzes auf die Q-Familie zurück. In Europa beträgt derAnteil dieser Fahrzeuggattung an den Auslieferungen 33 Prozent, inChina 34 Prozent. Erfolgreichstes Mitglied der Q-Familie ist der AudiQ5 mit rund 125.750 Auslieferungen im Jahresverlauf. Allein im Maisteigerte sich das Modell noch einmal um 16,0 Prozent gegenüberVorjahr auf rund 24.700 Autos.Die meisten Audi Q5 mit 9.929 Einheiten wurden dabei imEinzelmarkt China ausgeliefert. Dort ist seit kurzem die neue, lokalproduzierte Langversion des Modells bei den Händlern verfügbar. SeitJanuar entschied sich rund jeder fünfte chinesische Kunde für dasPremium-SUV. Über alle Modelle hinweg übergab Audi im vergangenenMonat 51.732 Autos im Reich der Mitte, ein Plus von 7,7 Prozent. SeitJanuar steigerte das Unternehmen seine Verkäufe um 27,4 Prozent. Mit258.413 Einheiten hat Audi damit mehr als je zuvor in den ersten fünfMonaten eines Jahres in China verkauft.Die Region Asien-Pazifik entwickelte sich seit Jahresbeginnüberdurchschnittlich gut. Seit Januar registrierte Audi Zuwächse von25,7 Prozent auf rund 289.400 Automobile. Im vergangenen Monat wurdenrund 58.200 Einheiten (+9,3%) abgesetzt.In Nordamerika knüpften die Verkäufe im Mai an das starke Niveaudes Vorjahres an (+1,6% auf rund 24.800 Autos). Mit 4.207Auslieferungen und einem Plus von 9,2 Prozent verbuchte Audi Kanadaerneut einen erfolgreichen Monat. In den USA stehen 19.315 verkaufteEinheiten für ein Plus von 0,6 Prozent. Im Jahresverlauf erhöhte dasUnternehmen seinen Absatz um 5,9 Prozent auf 88.471 Automobile. DerAudi Q7 erzielte im vergangenen Monat vor allem auf dem US-Markt(+5,5% auf 3.217 Autos) gute Ergebnisse. Seit Jahresbeginn sind dieVerkäufe des Oberklasse-SUV in den Vereinigten Staaten um 6,9 Prozentauf rund 14.559 Einheiten gewachsen.Im Mai-Geschäft in Europa sind weiterhin die Herausforderungen deranstehenden Modellwechsel spürbar. So blieb das Ergebnis mit rund72.150 Autos um 5,2 Prozent hinter dem Wert des Vorjahresmonatszurück. Der kumulierte Absatz seit Jahresbeginn liegt bei einem Minusvon 4,7 Prozent. In Deutschland entschieden sich im vergangenen Monat25.574 Kunden für die Vier Ringe. Dies sind 9,0 Prozent weniger alsim Vorjahr. Zuwächse erzielte dagegen Italien mit 6.381Auslieferungen (+9,5%). In Europa ist das Kundeninteresse für den Q2ungebrochen. Seit Januar stieg die Nachfrage nach dem City-SUV um 9,0Prozent auf rund 38.250 Einheiten. Damit ist der Q2 der beliebtesteAudi-SUV auf dem Heimatkontinent.Absatz Im Monat Mai KumuliertAUDI AG 2018 2017 Abw. vs 2018 2017 Abw.vs2017 2017Welt 160.600 159.575 +0,7% 785.300 738.136 +6,4%Europa 72.150 76.102 -5,2% 360.700 378.432 -4,7%- Deutschland 25.574 28.118 -9,0% 129.488 139.297 -7,0%- GB 13.709 13.824 -0,8% 74.730 74.786 -0,1%- Frankreich 4.764 5.629 -15,4% 22.770 27.086 -15,9%- Italien 6.381 5.826 +9,5% 28.758 28.676 +0,3%- Spanien 5.241 5.141 +1,9% 25.843 25.060 +3,1%USA 19.315 19.197 +0,6% 88.471 83.555 +5,9%Mexiko 1.282 1.356 -5,5% 5.755 5.601 +2,7%Brasilien 864 736 +17,4% 3.473 3.646 -4,7%ChinesischesFestland+ Hongkong 51.732 48.012 +7,7% 258.413 202.885 +27,4%