Audentic Vereinsförderung: Aktion mit toller Resonanz - und drei verdienten Gewinnern (FOTO)

Mülheim/Ruhr (ots) -Über drei Monate hinweg konnten Menschen ihre Herzensvereinevorschlagen und Deutschlands Vereine sich auch direkt "bewerben" -mit der großen "Vereinsförderung" gelang der Audentic AG(http://www.audentic-ag.de) eine Facebook-Aktion, die ganz offenbarden Nerv der Zeit trifft: Gesellschaftliches Ehrenamt und tolleVereinsprojekte endlich einmal zu würdigen und finanziell zuunterstützen. Am Ende konnten sich drei Vereine aus ganzverschiedenen Bereichen über 15.000, 10.000 und 5.000 EUR freuen.Die Förderprämien gingen letztlich an die DRV RettungshundestaffelSachsen Nord (15.000 EUR), den Verein Stars for Kids (10.000 EUR) unddie Wichlinghauser Kicker (5.000 EUR) - alles drei Vereine, die sichin besonderem Maße für den gesellschaftlichen Zusammenhaltengagieren: "Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft", istAudentic-Vorstand Dr. Holger Ludwig Riemer überzeugt.Über 1000 Vereinsvorschläge lagen auf dem Tisch der prominentenJury um "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi, Sportreporter-LegendeManfred Breuckmann und Audentic-Vorstand Dr. Holger-Ludwig Riemer,die die alles andere als einfache Entscheidung treffen mussten.Mit dabei waren Vereine aus den unterschiedlichsten Bereichenehrenamtlichen Engagements, von Essensausgaben bis zu Kinderhospizen,von Tierheimen bis zu Freiwilligen Feuerwehren, vom örtlichenHandicap-Reitverein bis zur Erdbebenhilfe in Nepal.Auf der Facebook erzielte die Aktion große Aufmerksamkeit und derdazugehörige Post auf der Audentic Facebookseite(www.facebook.com/audentic) eine Reichweite von über einer halbenMillion Menschen.Die Audentic AG mit Sitz in Mülheim an der Ruhr (Vorstand: Dr.Holger-Ludwig Riemer und Friedo vom Schemm) ist Experte fürQualitätszahnersatz aus dem Ausland. Der Dentalanbieter setzt sichauch abseits des Unternehmens für Menschen ein und fördert als"Marktführer der Herzen" soziale Projekte, wie "buntkicktgut","Zahnärzte ohne Grenzen" oder "Make A Wish".Pressekontakt:Audentic AGAlexanderstraße 54D-45472 Mülheim/RuhrFon +49 (0) 208 782 666-0info@audentic.ag