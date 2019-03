AuctionTime.com rüstet sich für die Baugeräteauktion am 17. April in der Woche der bauma

Finanztrends Video zu



Lincoln, Nebraska (ots/PRNewswire) -AuctionTime.com, ein Produkt des in Nebraska ansässigenTechnologieunternehmens Sandhills Publishing (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394698-1&h=1117681092&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394698-1%26h%3D1450945460%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sandhills.com%252F%26a%3DSandhills%2BPublishing&a=Sandhills+Publishing), ermöglicht es Verkäufern, die Veröffentlichungüber mehrere Kanäle zu nutzen, um Käufer weltweit zu erreichen. DieAuktionen werden online auf AuctionTime.com und in den Wochen vor demVerkauf im Printmagazin AuctionTime veröffentlicht. Baumaschinen, dieauf AuctionTime.com gelistet sind, werden auch überMachineryTrader.com, CraneTrader.com, ForestryTrader.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394698-1&h=366334165&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394698-1%26h%3D1800552084%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.forestrytrader.com%252F%26a%3DForestryTrader.com&a=ForestryTrader.com) und OilfieldTrader.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394698-1&h=444247256&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394698-1%26h%3D3256208342%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.oilfieldtrader.com%252F%26a%3DOilfieldTrader.com&a=OilfieldTrader.com) beworben, wo Auktionslisten zuerst in denSuchergebnissen der Benutzer erscheinen. Verkäufer haben weiter dieMöglichkeit, die übergreifende Publicity durch die internationalenBaumaschinenmarken von Sandhills zu nutzen, zu denen unter anderemMachinery Trader Resale Weekly (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394698-1&h=1108185801&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394698-1%26h%3D3808888180%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.machinerytrader.co.uk%252F%26a%3DMachinery%2BTrader%2BResale%2BWeekly&a=Machinery+Trader+Resale+Weekly), Machinery Trader CantierissimoCarrellistica (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394698-1&h=84239394&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394698-1%26h%3D2331617963%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.machinerytrader.it%252F%26a%3DMachinery%2BTrader%2BCantierissimo%2BCarrellistica&a=Machinery+Trader+Cantierissimo+Carrellistica), tp-Business.fr (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394698-1&h=462932065&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394698-1%26h%3D1512575189%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.tp-business.fr%252F%26a%3Dtp-Business.fr&a=tp-Business.fr) und MaquinariaOP (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394698-1&h=1452614159&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394698-1%26h%3D3804190125%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maquinariaop.es%252F%26a%3DMaquinariaOP&a=MaquinariaOP)gehören. Mit der Kombination von AuctionTime aus wöchentlichen reinenOnline-Auktionen, wettbewerbsfähigen Angebotspreisen undumfangreicher Werbung in den Wochen vor dem Verkauf erzielenVerkäufer über AuctionTime bessere Ergebnisse und ernten höhereAuktionserlöse und -gewinne."Durch den Vertrieb von CraneTrader EMEA auf der bauma habenAuktionatoren und Gerätehändler, die Baumaschinen, Kräne undMontagegeräte verkaufen, die Möglichkeit, auf der weltgrößtenBaumaschinenmesse die Präsenz eines interessierten Publikums aus derBranche für schweres Eisen zu nutzen", so Stephanie Olberding,Leiterin des Bereichs North American Construction bei SandhillsPublishing. "Die bevorstehende Frühjahrsauktion von AuctionTime isteine einzigartige Gelegenheit, die saisonale Nachfrage zu nutzen undhochdotierte Geräte im In- und Ausland zu verkaufen."Besuchen Sie vom 8. bis 14. April Machinery Trader und CraneTraderauf der bauma in der Halle C4 am Stand 335. Sind Sie daraninteressiert, beim Frühjahrsverkauf für Baumaschinen aufAuctionTime.com Geräte zu veräußern oder einzelne Objekte oder Paketezu verkaufen? Besuchen Sie AuctionTime.com, um einen Auktionator zufinden (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2394698-1&h=731384016&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2394698-1%26h%3D117644229%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.auctiontime.com%252Fauctioneers%252Flist%26a%3Dfind%2Ban%2Bauctioneer&a=um+einen+Auktionator+zu+finden), oder kontaktieren Sie AuctionTime direkt unter (800)334-7443.Informationen zu AuctionTime.comAuctionTime.com wird von Machinery Trader, CraneTrader, TruckPaper, TractorHouse und MarketBook betrieben und ist ein Produkt vonSandhills Publishing, einem Informationsverarbeitungsunternehmen mitSitz in Lincoln, Nebraska. Die Geräteverzeichnisse von AuctionTimeerscheinen sowohl online als auch in gedruckter Form in denFachzeitschriften von Sandhills und den entsprechenden Websites, umKäufer auf der ganzen Welt in den Bereichen Spedition,Landwirtschaft, Bauwesen und Schwermaschinen zu erreichen.Pressekontakt:120 West Harvest Drive Lincoln, NE 68521 feedback@auctiontime.com(800) 334-7443 (402) 479-2119Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260485/auctiontime_logo.jpgOriginal-Content von: AuctionTime.com, übermittelt durch news aktuell