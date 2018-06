Auctio Group mit der deutschen Marke Dechow Auktionen und Troostwijk fusionieren zu Europas größter Auktionsplattform

Hamburg (ots) - Durch die Fusion der Auktionsplattformen AuctioGroup und Troostwijk Auctions & Valuations, beide mit Hauptsitz inden Niederlanden, entsteht die größte Auktionsplattform Europas. ZuAuctio gehören Dechow Auktionen mit Sitz in Hamburg, Karner & DechowAuktionen in Österreich und BVA-Auctions in den Niederlanden alsbekannteste Marken. Troostwijk Auctions & Valuations hat seinendeutschen Sitz in Köln. Zusammen bilden sie unter der HoldingTBAuctions die größte europäische Online-Auktionsplattform.Die Unternehmen wollen durch die Fusion einen noch größereninternationalen Käuferkreis erreichen. Außerdem sollen durch dieBündelung von Technologie, Auktionskompetenz und Marktkenntnis nochmehr Positionen angeboten werden. Durch die Fusion ist man in 18Ländern vertreten. Die Käufer kommen aus der ganzen Welt. Es gibtmehr als 6 Millionen Besucher und 100 Millionen Seitenaufrufe proMonat. Das jährliche Angebot umfasst 1,5 Millionen Positionen in 6700Auktionen.Auctio-Geschäftsführer Herberth Samsom: "Bei Auktionen geht eszunehmend um Technologie, Daten und Marketing. Durch die Auswertungvon Daten können wir genau analysieren, welche Marken und Kanäle denbesten Ertrag erzielen. Diese Expertise bündeln wir unter der HoldingTBAuctions. Troostwijk und BVA werden auch in Zukunft unsereHauptmarken sein. Mit Dechow haben wir einen weiteren starkenAnbieter im deutschen Markt."Ghislaine Duijmelings, Troostwijk-Geschäftsführerin: "Wir sindkein anonymes Online-Auktionshaus, sondern mit 350 Mitarbeitern sehrstark in der persönlichen Kundenbeziehung."Jan Bröker, Dechow-Geschäftsführer, ist mit der Fusion zufrieden:"Mit dieser Kombination starker Marken und Expertise haben wir eineeinzigartige Position im deutschen Markt."Das fusionierte Unternehmen wird sich europaweit noch stärker aufbestimmte Sektoren und Wachstumsbranchen konzentrieren. Hierzugehören: Kunst und Antiquitäten, Immobilien, Landwirtschaft,Metallbearbeitung, Lebensmittelverarbeitung, Bau, Infrastruktur,Logistik, Transport.Vollständige Pressemitteilung: http://ots.de/NF6KApPressebilder: http://ots.de/BL6B3QFirmenlinks:https://www.dechow.de/https://www.bva-auctions.com/https://www.troostwijkauctions.com/dehttps://www.karner-dechow.at/Pressekontakt:Industrie-Contact AGErik BiewendtT. 040-899666-0erik.biewendt@ic-gruppe.comwww.ic-gruppe.comOriginal-Content von: Troostwijk, übermittelt durch news aktuell