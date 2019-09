"Auckland Detectives - Tödliche Bucht": Neue Thriller-Reihe im ZDF (FOTO)

Mainz (ots) -Ab Sonntag, 22. September 2019, zeigt das ZDF jeweils sonntags um22.15 Uhr die dreiteilige Thriller-Reihe "Auckland Detectives -Tödliche Bucht" als Free-TV-Premiere. Alle drei Folgen derZDF-Koproduktion sind bereits in der ZDFmediathek zu sehen.Nach einem Autounfall hat die neuseeländische Ermittlerin Jessica"Jess" Savage (Kate Elliot) Erinnerungslücken. Doch sie istüberzeugt, dass jemand sie umbringen wollte, und will der Sache aufden Grund gehen. Zur gleichen Zeit taucht der fünf Jahre zuvorverschwundene Schüler Nathan Baum (Niko Clare) wieder auf. Damals warman zu dem Schluss gekommen, der Junge sei bei einem Schulausflugertrunken - doch das stellt sich nun als fataler Ermittlungsfehlerheraus. Jess, die die Untersuchungen damals geleitet hatte, wirderneut mit dem Fall betraut. Gemeinsam mit ihrem Kollegen DS JustinHarding (Idro Drent) beginnt sie, noch einmal jeden Stein umzudrehen,um Nathans Verschwinden aufzuklären.Ansprechpartnerin: Lisa Miller, Telefon: 089 - 9955-1962;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/aucklanddetectivesAusführliche Informationen in der Pressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/auckland-detectives-toedliche-bucht/"Auckland Detectives - Tödliche Bucht" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/serien/auckland-detectives-toedliche-buchthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell