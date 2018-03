Auchan Retail entscheidet sich für die Software von Centric

Campbell, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Auchan Retail, der elftgrößte Lebensmitteleinzelhändler der Welt,hat sich für das PLM von Centric entschieden, um dieProduktentwicklungsprozesse für seine Non-Food-Linien zuharmonisieren.(Textilien, Unterhaltungselektronik und Haushaltswaren,Schule/Spielzeug/Büro, Wohnen & Deko und Outdoor-Artikel)Centric Software freut sich, die Unterzeichnung einer neuenPartnerschaft mit Auchan Retail bekannt zu geben. DerEinzelhandels-Riese entschied sich für dieProduct-Lifecycle-Management-Lösung (PLM) von Centric Software zurVerbesserung der Zusammenarbeit der Teams, die in diversen Kategorienfür die Produktentwicklung in den Bereichen Textilien,Unterhaltungselektronik und Haushaltsgeräte, Schule/Spielsachen/Büro,Wohnen und Deko sowie Outdoor-Artikel verantwortlich sind.(Logo:http://mma.prnewswire.com/media/455901/Centric_Software_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/653644/Centric_Software_Auchan_Retail.jpg )Centric Software bietet innovative Lösungen für Unternehmen ausden Bereichen Mode, Retail, Schuhe, Outdoor, Luxusartikel undKonsumgütern, mit denen diese Unternehmen die strategischen undoperativen Ziele ihrer digitalen Transformation erreichen können."Wir wollen unsere Arbeitsweisen harmonisieren und für unsereTeams eine zentralisierte und zuverlässige Datenbank nutzen,insbesondere beim Sourcing und der Qualitätspflege, damit wir einebessere Zusammenarbeit innerhalb der Geschäftszweige garantierenkönnen", erklärt Catherine Tran, Information Systems Portfolio undProduct Manager im Bereich Corporate Product bei Auchan Retail.Auchan Retail hat das Ziel, seine globalen Marken in allen Regionen,in denen das Unternehmen präsent ist, zu erweitern."Unsere Entscheidung für Centric PLM wurde von der gezeigtenErfahrung und dem Fachwissen des Centric-Teams beeinflusst", sagtGrégory Bonte, Project Manager bei Auchan Retail. "Centric wird unsnicht nur bei der Erreichung unserer operativen Ziele helfen, wieetwa das Reduzieren des Time-to-Markets und das Optimieren derWertschöpfungskette, sondern auch bei der Erreichung unseres Zielsder Exzellenz für unsere Kunden und auch für uns selbst. Letztendlichwird Centric PLM unseren Teams ein kollaboratives System bieten, umihnen dabei zu helfen, leichter zusammenzuarbeiten"."Wir sind stolz darauf, Auchan Retail zu unseren Kunden zuzählen", sagt Chris Groves, President und CEO von Centric Software."Diese Partnerschaft mit einem der vielseitigsten Einzelhandelsriesender Welt, bei dem wir zu gesteigertem Wachstum und ausgezeichnetenoperativen Leistungen beitragen können, ist uns eine Ehre."Centric Software (http://www.centricsoftware.com)Ausgehend von der Hauptgeschäftsstelle im Silicon Valley und mitZweigstellen in Hauptstädten rund um den Globus bietet CentricSoftware den führenden Namen aus den Bereichen Mode, Retail, Schuhe,Luxus- und Outdoor-Artikel, Sport und Konsumgüter eine Plattform fürdie digitale Transformation. Centric Visual Innovation Platform (VIP)ist eine Reihe von visuellen, vollständig digitalen Interfaces, diefür Touchscreen-Geräte wie iPad und iPhone und für großformatigeTouchscreens konzipiert sind. Centric VIP, die echte Revolution fürEntscheidungsfindung und die Automatisierung der Ausführung,reduziert das Time-to-Market beträchtlich und verbessert dieReaktionsfähigkeit angesichts neuer Trends. Das Aushängeschild desUnternehmens, die Product-Lifecycle-Management-Plattform (PLM)Centric 8, bietet professionelle Funktionen für Warendisposition,Produktentwicklung, Sourcing, Unternehmensplanung sowie Qualitäts-und Forderungsmanagement, die speziell auf schnelllebigeVerbraucherbranchen zugeschnitten sind. Centric SMB-Lösungen stellenumfassende PLM-Lösungen auf Grundlage innovativer Technologien undüber die Jahre angesammelter Kenntnisse des Unternehmens für kleineFirmen bereit.Centric Software hat bereits verschiedene Branchenauszeichnungenerhalten, darunter den Frost & Sullivan Global ProductDifferentiation Excellence Award im Jahre 2016 für seine PLM-Lösungfür Einzelhandel, Mode und Bekleidung, sowie den Frost & SullivanGlobal Retail, Fashion and Apparel PLM Product DifferentiationExcellence Award im Jahr 2012. Red Herring führte Centric 2013, 2015und 2016 unter den 100 Besten seiner globalen Liste.Centric ist eine eingetragene Handelsmarke von Centric Software.Alle anderen Marken und Produktbezeichnungen sind Handelsmarken ihrerjeweiligen Eigentümer.Über Auchan Retail -http://www.auchan-retail.comAuchan Retail ist weltweit die Nummer 11 imLebensmittel-Einzelhandelsbereich und hat Betriebe in 17 Ländern. DasUnternehmen vereint alle Lebensmittel-Einzelhandels-Formate mit 3.715Points of Sales: Großmärkte, Verbrauchermärkte, Supermärkte undBedarfsartikelgeschäfte, sowie Online-Einkauf und Drive-Outlets inbestimmten Ländern.Um ein erfolgreiches und modernes Geschäftsmodell aufzubauen, stelltAuchan Retail sicher, dass die Kunden immer im Mittelpunkt stehen,und zwar durch Discountpreise, die Wahl und Vielfalt des Angebots,Servicequalität, Anpassung an den lokalen Markt und die Einbeziehungvon Multi-Channel-Shopping-Trends. Auchan Retail glaubt fest an das,was gut, gesund und lokal ist. Das Unternehmen vereint physikalischeGeschäfte mit der Online-Erfahrung, um somit allen ein besseres Lebenzu ermöglichen, und zwar in den Ländern, wo das Unternehmen ansässigist und um eine neu belebte Einkaufserfahrung zu bieten. 