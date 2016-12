Attraktivitätsbarometer Frankreich 2016: Immer mehr deutsche Unternehmen schätzen Frankreich als Investitionsstandort (FOTO)

Düsseldorf (ots) -Unter deutschen Führungskräften hat sich die Wahrnehmung vonFrankreich als Wirtschaftsstandort im letzten Jahr deutlich positiventwickelt. Das ist das Ergebnis der neuen Studie"Attraktivitätsbarometer Frankreich", die Business France zum siebtenMal in Folge gemeinsam mit dem Schatzamt des französischenMinisteriums für Wirtschaft und Finanzen und der Kommission fürregionale Gleichheit (CGET) präsentierte. Die im November in Parisvorgestellte Publikation vergleicht Wirtschaftsdaten aus Frankreichmit 13 anderen Ländern und ermittelt so die Attraktivität des Landes.Ein weiteres Element der Studie ist eine Meinungsumfrage (1) unter779 wirtschaftlichen Entscheidungsträgern aus sieben Ländern darunterauch Deutschland.Bei der Befragung deutscher Führungskräfte gaben 65 Prozent an,dass Frankreich für Investitionen attraktiv sei. Das ist einaußergewöhnlich hoher Anstieg um fast die Hälfte im Vergleich zumVorjahr (2014: 33 Prozent). Insgesamt verbessert sich das BildFrankreichs bei ausländischen Investoren stetig. 74 Prozent derBefragten schätzen Frankreich als attraktiven Investitionsstandortverglichen mit 65 Prozent in 2014 und 53 Prozent im Jahr 2009. Dabeisind nicht nur die strukturellen Vorteile Frankreichs vonfundamentaler Bedeutung für die Anziehungskraft des Landes, sondernauch auf den Weg gebrachte Reformen, die bereits Wirkung zeigen unddie Wettbewerbsfähigkeit verbessern."Die Investoren schätzen eindeutig Frankreichs nachhaltigeStrukturvorteile, das Innovationspotential französischer Unternehmen,die hohe Produktivität und die breite industrielle Basis. Ein Belegdafür ist, dass Frankreich seit 15 Jahren das führende ZiellandEuropas für ausländische Investitionsprojekte in der Industrie ist(2). In den vergangenen zwei Jahren hat sich die Wahrnehmungausländischer Entscheidungsträger durchgehend stark verbessert, vorallem in Deutschland, dem Vereinigten Königreich und den USA. Dasfreut mich ganz besonders und zeigt, dass wir unsere Hausaufgabengemacht haben. Auch in den kommenden Jahren werden wir weiter daranarbeiten, die Situation für Investoren zu verbessern", sagt MurielPénicaud, CEO von Business France.Fünf wesentliche Stärken untermauern Frankreichs Attraktivität alsUnternehmensstandort:- Marktgröße und Infrastruktur: Frankreich ist die weltweitfünftgrößte Volkswirtschaft nach den USA, China, Japan undDeutschland. Die Marktgröße, zentrale Lage im Herzen Europaskombiniert mit einer guten Infrastruktur machen das Land zu einemnatürlichen Sprungbrett in andere Länder Europas, Afrikas und desNahen Ostens. Über 80 Prozent der befragten ausländischen Unternehmenhalten die Größe des französischen Binnenmarkts für einenSchlüsselvorteil. Ausländische Unternehmen mit Niederlassungen inFrankreich gaben an, dass das Land als Standbein für den Export inafrikanische (81 Prozent) und europäische (88 Prozent) Märkte diene.- Hohe Arbeitsproduktivität: Frankreich konnte seineArbeitsproduktivität um ganze 3,6 Prozent im letzten Jahr steigern.Das ist mehr als das Dreifache des EU-Durchschnitts (EU 28: 1,1Prozent). Nach Einführung der Steuergutschrift fürWettbewerbsfähigkeit und Beschäftigung (CICE) sanken auch dieArbeitskosten. So waren die Arbeitskosten pro Stunde imverarbeitenden Gewerbe mit 36,90 Euro in 2015 niedriger als inDeutschland (38 Euro). Diese Entwicklung schlägt sich auch in derWahrnehmung ausländischer Unternehmer nieder. Es geben mehr als dieHälfte der Befragten an (55 Prozent), das die ArbeitskostenFrankreich im vergangenen Jahr zu einem attraktivenInvestitionsstandort gemacht haben. Dies ist ein deutlicher Anstiegvon sechs Prozentpunkten im Vergleich zur vorherigen Studie von 2014.- Innovationsfähigkeit: Die Umfrage ergab auch, dass 72 Prozentder Entscheidungsträger Frankreich als eine innovativeVolkswirtschaft ansehen, die besonders gute Noten bei Humankapitalund Kreativität erhält. Pluspunkte sind vor allem die gutqualifizierten Arbeitnehmer im Bereich F&E undForschungspartnerschaften mit Universitäten. Zudem gaben 84 Prozentder deutschen Führungskräfte an, die Kreativität französischerUnternehmen zu schätzen.- Boom bei Unternehmensgründungen: Über 520.000 neue Unternehmenwurden im letzten Jahr gegründet, davon waren allein 10.000Start-Ups. Diese Gründerwelle wird durch ein günstigesadministratives und finanzielles Umfeld getragen - besonders fürStart-Ups. Und auch was die Bürokratie angeht, macht es unser NachbarUnternehmensgründern einfach: Denn in Frankreich sind nur vier Tagezur Gründung eines Unternehmens erforderlich gegenüber 4,5 inGroßbritannien und 10,5 in Deutschland. Das spiegelt sich ebenso inder externen Wahrnehmung wieder: Frankreich wird von fast 80 Prozentder Befragten als ein Land gesehen, das sich aktiv bemüht,ausländische Investoren anzulocken.Ein Jahr Créative FranceUm die Vorzüge Frankreichs als Investitionsstandort noch stärkerin den Vordergrund zu rücken, hat die französische Regierunggemeinsam mit Business France im letzten Jahr die internationaleKampagne "Créative France" ins Leben gerufen. Die Kampagne zeigteweltweit in acht Ländern, dass Frankreich modern, kreativ undweltoffen ist und eine Top-Adresse für jedes Unternehmen, das seinGeschäft in Europa ausbauen will."Mit Créative France wollten wir gezielt deutsche Unternehmenansprechen, um mit alten Vorurteilen aufzuräumen, aber auchfranzösischen Unternehmen eine Plattform bieten, ihre Kreativität undInnovationskraft einem breiten Publikum zu präsentieren. Mit Hilfevon jungen aufstrebenden sowie etablierten französischen Unternehmenund Persönlichkeiten, die sich der Kampagne als Botschafterverschrieben haben, ist uns das eindrucksvoll gelungen. Das belegennicht zuletzt die positiven Ergebnisse der Meinungsumfrage", ziehtDidier Boulogne, Geschäftsführer von Business France Deutschland,Bilanz über die einjährige Kampagne.***(1) Umfrage durchgeführt von Kantar Public im September 2016 mit779 wirtschaftlichen Entscheidungsträgern aus sieben Ländern:China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Indien,Vereinigte Arabische Emirate und U.S.A.(2) Ernst & Young, 2016Mehr zu Créative France finden Sie auf der Kampagnen-Webseite:http://creative.businessfrance.frBusiness France ist die französische Agentur für dieinternationale Entwicklung der französischen Wirtschaft. Aufgabe vonBusiness France ist die internationale Unternehmensentwicklung,Exportförderung und Werbung, um Frankreich in das Interesseinternationaler Investoren zu rücken. Die Agentur fördert dieAttraktivität und das wirtschaftliche Image Frankreichs, seinerUnternehmen und seiner Regionen. Original-Content von: Business France, übermittelt durch news aktuell