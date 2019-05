Die Attraktivität Berlins und die Folgen: Der Wohnraummangel und die Enteignungsphantasien

Berlin (ots) - Ein Kommentar von Roman Heidrich, Senior TeamLeader Valuation & Transaction Advisory JLL Berlin:Die Initiative "Deutsche Wohnen & Co enteignen - Spekulationbekämpfen" möchte private Wohneigentümer mit mehr als 3.000 Wohnungenin Berlin enteignen. Auf der Agenda stehen neben der Deutsche WohnenSE, mit 111.500 Wohnungen in Berlin der bedeutendste Marktteilnehmer,weitere bekannte Namen, die Vonovia SE etwa mit 44.000 Wohnungen, ADOProperties S.A. mit 22.200, Covivio SE mit 15.700 sowie AkeliusResidential Property AB mit 13.700, um nur die größten zu nennen. Wieviele Unternehmen tatsächlich in den Fokus der Initiative geratensind, ist derzeit aber noch unklar.Was ist der Auslöser der Initiative?Wesentlicher Auslöser sind die stark gestiegenen Wohnungsmieten inBerlin in den letzten Jahren. Bestandsmieter werden mit immer höherenMietpreisen konfrontiert - sei es durch Modernisierung oder auchdurch Anpassungen an den Berliner Mietspiegel. Für Neu-Berliner istes darüber hinaus immer schwerer geworden, überhaupt eine Wohnung zurfinden. Ein Umzug Richtung Hauptstadt? In Anbetracht der dramatischenWohnraumverknappung fast ein Ding der Unmöglichkeit. Die Konsequenz?Eine deutliche Steigerung der Neuvertragsmieten.Warum sind die Mieten so stark gestiegen?Der Anstieg ist auf ein signifikantes Ungleichgewicht zwischenAngebot und Nachfrage auf dem Berliner Wohnungsmarkt zurückzuführen.In den letzten 10 Jahren sind deutlich mehr Leute nach Berlin gezogen- durchschnittlich zwischen 30.000 und 40.000 pro Jahr - als neueWohnungen gebaut wurden: im Durchschnitt der letzten 10 Jahre rund6.000 Wohnungen pro Jahr. In den letzten beiden Jahren lagen dieFertigstellungen zwar bei jeweils über 10.000 Wohnungen, damitallerdings noch immer nur bei rund 50% des tatsächlichen Bedarfs vonüber 20.000 neuen Wohnungen pro Jahr. Die Leerstände sind inzwischenkomplett abgebaut, der aktuelle Leerstand liegt deutlich unter demgesunden Fluktuationsniveau von 2%.Warum wird nicht mehr gebaut?Die Bauzurückhaltung hat vielfältige Gründe. Die BerlinerWohnungspolitik und die verantwortlichen politischen Parteien habenes schlichtweg verpasst, den sich seit mehreren Jahren anbahnendenNachfrageüberschuss auf dem Wohnungsmarkt rechtzeitig zu erkennen undentsprechend entgegenzuwirken. Zu lange wurde auf der Behauptungbeharrt, dass Berlin noch ausreichend Leerstände aufweise undWohnungsneubau nicht notwendig sei.Zudem gibt es derzeit einen Mangel an Baukapazitäten. DieBauwirtschaft arbeitet bereits an ihrem maximalen Limit. Einekurzfristige deutliche Ausweitung der Kapazitäten ist nicht möglich.Auch sind die in den letzten Jahren deutlich gestiegenen Baukostenaufgrund von immer stärkeren Regulierungen, unter anderem durch dieEnergieeinsparverordnung, eine weitere Ursache für die Zurückhaltung.Aufgrund der hohen Attraktivität des Berliner Immobilienmarktes undder hohen Nachfrage nach Immobilieninvestments in Berlin gab es auchdrastische Nachholeffekte bei den Grundstückspreisen, die sich in denletzten Jahren deswegen stark erhöht haben. Außerdem sind auch dieGenehmigungsprozesse zur Erlangung einer Baugenehmigung in Berlinsehr langwierig und können durch Bürgerbeteiligungen zudem nochweiter hinausgezögert oder sogar ganz verhindert werden. Hinzu kommtmomentan noch die Unsicherheit potenzieller Projektentwickleraufgrund der unklaren wohnungspolitischen Gemengelage. DieZurückstellung bereits geplanter Projekte ist quasi zur Normalitätmutiert. Wer baut schon gern heute, wenn ihm morgen die Enteignungdroht?Was würde denn die Enteignung der fraglichen Wohnungsbeständekosten?Im Blick auf die möglichen Enteignungskosten gibt esunterschiedliche Berechnungsansätze. Der Berliner Senat spricht nacheiner ersten Kalkulation von rund 30 bis 40 Mrd. Euro alsEntschädigung für die betreffenden Wohnungsunternehmen. DieEnteignungs-Initiative hält dagegen eine Entschädigung deutlichunterhalb des Marktwerts der Wohnungen für rechtlich möglich. Siegeht bei rund 190.000 betroffenen Wohnungen von einem niedrigenzweistelligen Milliardenbetrag aus. Hier zeigt sich schon einedeutliche Diskrepanz in den Ansätzen und es gibt auch keinevergleichbaren Maßnahmen, an denen man sich bei einerKostenkalkulation orientieren kann. Festhalten kann man aber in jedemFall, dass im Fall des Falles nicht eine einzige Wohnung neu gebautwerden würde. Daher sollten die in Rede stehenden Milliardenbeträgestattdessen besser in den Neubau von bezahlbaren Wohnungen und damitin die Ausweitung des Bestands investiert werden.Welche Auswirkungen hätte ein Erfolg der Enteignungs-Initiative?Die genauen Auswirkungen sind derzeit nicht absehbar, da es nochkein vergleichbares Szenario gegeben hat. Daher kann hier nurspekuliert werden. Es ist aber wahrscheinlich damit zu rechnen, dasssich potenzielle Investoren vom Berliner Wohnungsmarkt zurückziehenund ihre Investments an anderen Standorten tätigen. Eine Auswirkungwären dann sicherlich geringere Preise aufgrund der geringerenNachfrage und damit in der Konsequenz auch fallende Marktwerte. Obdas der sozialen Gerechtigkeit dienlich wäre, bleibt abzuwarten.Welche Möglichkeiten für die Ankurbelung des Wohnungsneubaus gibtes denn überhaupt?In den letzten Wochen und Monaten sind viele mögliche Hebel füreine Ausweitung des Wohnungsneubaus diskutiert worden. Sicherlichsind einige der genannten Vorschläge diskussionswürdig, und es wirdauch nicht möglich sein, eine Vielzahl der aufgezeigten Punktegleichzeitig in Angriff zu nehmen und umzusetzen. Allerdings wäre essicher möglich, mit dem Drehen an einigen wenigen Stellschraubenschon viel zu erreichen. Einige der genannten Vorschläge wie zumBeispiel das "Angleichen der Bauordnungen der Länder" oder ein"Sonderprogramms dank Niedrigzins" wurden beim Wohngipfel derBundesregierung im Herbst 2018 diskutiert. Schlussendlich muss allenParteien bewusst werden, dass sie aufeinander angewiesen sind. DieWohnungspolitik der Städte braucht die Privatwirtschaft für denbenötigten Wohnungsneubau genauso wie die privaten Investoren undProjektentwickler die Unterstützung der Städte und Behörden für ihregeplanten Maßnahmen brauchen. Es wird nur einen gemeinsamen Weg ausder momentan prekären Situation auf dem Wohnungsmarkt geben! Und zwarnicht nur in Berlin. Aber vornehmlich dort. 