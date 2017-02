Bestens präparierte Pisten bis zum Winter-Endspurt in derSalzburger SportweltFlachau (ots) - Sonnenskilauf in der Salzburger Sportwelt vereintdas Beste aus Winter und Frühling: Während im Herzen von Ski amadébis in den April hinein hervorragende Schnee- und Pistenverhältnisseherrschen, laden die Liegestühle und Terrassen der Skihütten zumgenüsslichen Sonnenbaden ein. Die acht Wintersportorte der SalzburgerSportwelt - Flachau, Wagrain-Kleinarl, St. Johann-Alpendorf,Radstadt, Altenmarkt-Zauchensee, Eben und Filzmoos - haben für dasFrühjahr 2017 attraktive Sonnenskilauf-Specials geschnürt und auchder Veranstaltungskalender ist bis Saisonende prall gefüllt.Die Salzburger Sportwelt und ihre acht Ferienorte bildet daswinterliche Herzstück von Ski amadé, Österreichs größtem Skivergnügenmit 760 Pistenkilometern, 270 modernen Lift- und Berganlagen, 25 Ski-und Snowboardschulen und über 120 Skihütten. Im Salzburger Pongauversteht man sich bestens darauf, Pisten, Snowparks und Funslopes bisSaisonende bestens zu präparieren. Das Frühjahr ist zudem dieperfekte Zeit zum Sonnenbaden oder zum Langlaufen auf denschneesicheren (Höhen)Loipen in der Region.Zwtl.: Veranstaltungstipps 2017Neben interessanten Sonnenskilauf-Specials steigert das optimierteAngebot von "Bring a friend" die Vorfreude auf den Urlaub: Währenddes Buchungszeitraumes setzt man auch in Sachen Events noch einsdrauf: Ein vielfältiges Rahmenprogramm mit Partys, Konzerten,Ski-Tests, Ski-Guidings, Hüttenabenden, Fackelwanderungen, speziellenSPA-Angeboten in den Hotels und zahlreichen Veranstaltungen ergänztdie perfekten Skitage.? 07. - 12. März 2017 | St. Johann-Alpendorf Paraski WM? 18. - 22. März 2017 | Flachauwinkel-Kleinarl "Absolut ParkSpring Battle"? 19. - 23. März 2017| Wagrain: "Snow Volleyball World Tour"? 25. März 2017 |St. Johann-Alpendorf "8. EULE DOWNHILL CROSS"Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM /Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.atRückfragehinweis:Salzburger SportweltHauptstraße 1525542 FlachauAndrea Zuljan, MBAa.zuljan@salzburgersportwelt.comwww.salzburgersportwelt.comDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/4701/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: Salzburger Sportwelt, übermittelt durch news aktuell