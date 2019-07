Attraktive Jubiläumsmodelle: Bestellstart für OCTAVIA COMBI TOUR und OCTAVIA COMBI RS60 (FOTO)

Weiterstadt (ots) -- OCTAVIA feiert 60. Geburtstag - 1959 rollte der erste Ur-OCTAVIAvom Band- Dynamischer Sportler OCTAVIA COMBI RS60 mit19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Adaptivem Fahrwerk DCC,Navigationssystem Columbus und weiteren Highlights- OCTAVIA COMBI TOUR mit umfangreicher Ausstattung: beheizbareVordersitze, Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Lederlenkrad mitMultifunktionstasten und vieles mehr- OCTAVIA COMBI TOUR mit in Kürze verfügbarem 1,0 TSI 85 kW (115PS) ab 23.990 Euro erhältlich, Preisvorteil von bis zu 3.655Euro- OCTAVIA COMBI RS60 ist auf 1.959 Stück limitiert und startet bei41.090 EuroDer SKODA OCTAVIA, das Herz der Marke SKODA, wird 60 Jahre jung:Zu Ehren dieses Jubiläums präsentiert SKODA zwei neue attraktiveSondermodelle des weltweit erfolgreichen Kompaktmodells. Sowohl derOCTAVIA COMBI TOUR als auch der OCTAVIA COMBI RS60 punkten mitbesonders viel Ausstattung fürs Geld. So gehören KlimaanlageClimatronic, Bluetooth-Freisprecheinrichtung und beheizbareVordersitze beispielsweise zum Lieferumfang des OCTAVIA COMBI TOUR,bei dessen Kauf Kunden von einem Preisvorteil von bis zu 3.655 Eurogegenüber einem vergleichbar ausgestatteten Serienmodell profitieren.Der OCTAVIA COMBI RS60 hat unter anderem 19-Zoll-Leichtmetallfelgen,das Adaptive Fahrwerk DCC und das Navigationssystem Columbus an Bord- der auf 1.959 Exemplare limitierte Sportler startet ab 41.090 Euro.Mit dem OCTAVIA COMBI TOUR bietet SKODA einen idealenFamilienbegleiter mit vielen Komfort- und Sicherheitsausstattungensowie zahlreichen Simply Clever-Features. An Bord sind dieKlimaanlage Climatronic, beheizbare Vordersitze, die Phonebox mitinduktiver Ladefunktion und eine Bluetooth-Freisprecheinrichtung. DasInfotainmentsystem Bolero misst 8,0 Zoll Bildschirmdiagonale undlässt sich komfortabel via kapazitivem Display bedienen. Zudem kannder Fahrer zum Beispiel Musikwiedergabe und Radio über dieMultimediatasten am Lederlenkrad steuern - bei Versionen mitDoppelkupplungsgetriebe (DSG) besitzt das Lenkrad zudem Schaltwippen.Dank der Technologie SmartLink+, die die Standards Android Auto,Apple CarPlay und MirrorLink vereint, lässt sich das eigeneSmartphone schnell und einfach mit dem Fahrzeug verbinden und derFahrer kann auf viele seiner gewohnten Apps zugreifen.Punkten kann das Sondermodell mit jeder Menge SimplyClever-Details. Dazu zählen die Lehnenfernentriegelung derRücksitzlehnen aus dem Kofferraum, 230V-Steckdose und USB-Anschlüsse,der variable Ladeboden und die Multifunktionsablage unter derKofferraumabdeckung. Dank der umklappbaren Beifahrersitzlehne mitDurchladefunktion lässt sich auch langes Transportgut sicherverstauen. Typisch SKODA überzeugt der OCTAVIA auch als Sondermodellmit sehr viel Plaz für Personen und Gepäck: Das Kofferraumvolumenwächst bei umgeklappten Rücksitzen von 590 auf 1.580 Liter.SKODA bietet den OCTAVIA COMBI TOUR mit drei Motorisierungen an.Neben dem 85 kW (115 PS) starken 1,0 TSI* mit manuellem6-Gang-Getriebe stehen auch die besonders umweltfreundliche undwirtschaftliche Erdgasvariante 1,5l TSI G-TEC mit 96 kW (130 PS)* und7-Gang-DSG sowie der 110 kW (150 PS) starke 2,0-Liter-Diesel* zurWahl. Beim Selbstzünder können sich Käufer für das manuelle6-Gang-Schaltgetriebe oder das 7-Gang-DSG entscheiden. Dasausschließlich als Kombi erhältliche Sondermodell OCTAVIA TOUR ist inKombination mit dem voraussichtlich ab August erhältlichen 1,0 TSI 85kW (115 PS) ab 23.990 Euro bestellbar. Gegenüber einem vergleichbarausgestatteten Serienmodell profitieren Kunden von einem Preisvorteilvon bis zu 3.655 Euro.Mit dem OCTAVIA COMBI RS60 erweitert SKODA die beliebteOCTAVIA-Familie um einen ausgesprochen dynamischen Sportler, der nochdazu mit besonders viel Komfort überzeugt. Das Exterieur gibt denRS60 schnell zu erkennen: 19 Zoll große Leichtmetallfelgen im DesignXtreme schwarz-glanzgedreht, schwarze Endrohre, dunkel getönte Heck-und hintere Seitenscheiben (Sunset) sind Serie. Im Interieur setztSKODA auf die hochwertige Microfaser-Alcantara®-Lederausstattung. Zuden Komfortmerkmalen des Fahrzeugs zählen unter anderem dasbeheizbare Lederlenkrad im Sportdesign inkl. Multifunktionstasten,elektrisch einstell- und beheizbare Vordersitze, Parksensoren vornund die elektrische Komfortöffnung im Kofferraum. Damit öffnet sichder Kofferraum durch eine kleine Fußbewegung unter dem hinterenStoßfänger - sehr praktisch, wenn der Fahrer gerade keine Hand freihat. Darüber hinaus besitzt der OCTAVIA COMBI RS60 das AdaptiveFahrwerk DCC. Es ermöglicht dem Fahrer die Wahl zwischenverschiedenen Fahrmodi: Comfort, Normal und Sport. Je nachausgewähltem Modus beeinflussen elektrisch betätigte Ventile dieArbeitsweise der Dämpfer.Auch in puncto Konnektivität hat SKODA das Sondermodell RS60reichhaltig ausgestattet. Mit an Bord sind einePremium-Telefonfreisprecheinrichtung, das Navigationssystem Columbusinklusive 9,2 Zoll großem Farbdisplay, DVD-Laufwerk sowie zweiSD-Kartenslots und die Konnektivitästlösung SmartLink+ zur Kopplungdes Smartphones. Per Sprachbedienung kann der Fahrer zum BeispielZielorte eingeben oder Musik auswählen, die Phonebox sorgt fürerstklassige Sprachqualität beim Telefonieren - das Handy kann zudeminduktiv in der Mittelkonsole Strom tanken. Darüber hinaus kommenKäufer des OCTAVIA COMBI RS60 drei Jahre lang kostenlos in den Genussder Infotainment Online-Services. Die Dienste führen den Fahrer zumBeispiel an Staus vorbei und liefern Informationen zu freienParkplätzen in der Nähe. Ein Highlight des Sondermodells ist dasVirtual Cockpit. Es misst 10,2 Zoll Bildschirmdiagonale und ersetztdie analogen Rundinstrumente. Es lässt sich flexibel konfigurierenund bietet fünf verschiedene Ansichten. So kann der Fahrer es nachseinen Vorstellungen anpassen.Doch der OCTAVIA COMBI RS60 hat noch weit mehr zu bieten alsschickes Design und starke Konnektivitätsfeatures. ZahlreicheAssistenzsysteme sind serienmäßig an Bord: Dazu zählenFernlichtassistent, Spurhalte-, Spurwechsel- und Ausparkassistent.Auch Müdigkeitserkennung, Speedlimiter und Rückfahrkamera gehören zumAusstattungsumfang. Besonders praktisch: Die Verkehrszeichenerkennungzeigt etwa aktuelle Tempolimits an, sowohl im Virtual Cokpit als auchauf dem Bildschirm des Infotainmentsystems.Zwei leistungsstarke Motoren stehen für den OCTAVIA COMBI RS60 zurWahl. Der 2,0 TSI mobilisiert 180 kW (245 PS)* und ist mitFrontantrieb kombiniert. Der Turbodiesel 2,0 TDI kommt mitAllradantrieb und leistet 135 kW (184 PS)*. Beide Aggregate verfügenüber 7-Gang-DSG. In Verbindung mit dem TSI bietet SKODA dasSondermodell OCTAVIA RS60 ab 41.090 Euro an. Die Verfügbarkeit istbegrenzt: 1.959 Exemplare werden gebaut - in Anlehnung an das Baujahrdes Ur-OCTAVIA.Erfolgsmodell SKODA OCTAVIA feiert 60. GeburtstagDer OCTAVIA ist das meistverkaufte Modell und Herzstück der MarkeSKODA. Als einziges Importauto rangiert er seit mehreren Jahren inden Top Ten der deutschen Zulassungsstatistik. Die Anfänge dieserErfolgsgeschichte reichen ins Jahr 1959 zurück. Damals präsentierteSKODA das achte Modell der Marke nach dem Zweiten Weltkrieg undzugleich die achte SKODA Baureihe mit hochmodernerEinzelradaufhängung rundum. Daher stammt auch der klangvolle Name,OCTAVIA': Dieser lateinische Begriff bedeutet ,der Achte'.SKODA OCTAVIA COMBI TOUR - Motorisierungen und Preise in EuroMotorisierung Getriebe TOUR1,0 TSI 85 kW (115 PS)(1) 6-Gang 23.9901,5 G-TEC DSG 96 kW (130 PS) 7-Gang-DSG 29.1302,0 TDI SCR 110 kW (150 PS) 6-Gang 28.7502,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS) 7-Gang-DSG 30.650(1) voraussichtlich verfügbar ab Anfang AugustSKODA OCTAVIA COMBI RS60 - Motorisierungen und Preise in EuroMotorisierung Getriebe RS602,0 TSI DSG 180 kW (245 PS) 7-Gang-DSG 41.0902,0 TDI SCR DSG 4x4 135 kW (184 PS) 7-Gang-DSG 43.040Die angegebenen Verbrauchs- und Emissionswerte wurden nach dengesetzlich vorgeschriebenen Messverfahren ermittelt. Seit dem 1.September 2017 werden bestimmte Neuwagen bereits nach dem weltweitharmonisierten Prüfverfahren für Personenwagen und leichteNutzfahrzeuge (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure,WLTP), einem realistischeren Prüfverfahren zur Messung desKraftstoffverbrauchs und der CO2-Emissionen, typgenehmigt. * Verbrauch nach Verordnung (EG) Nr. 715/2007; CO2-Emissionen undCO2-Effizienz nach Richtlinie 1999/94/EG. OCTAVIA COMBI TOUR 1,0 TSI 85 kW (115 PS)
Die Verbrauchsangaben zum offiziellen Kraftstoffverbrauchinnerorts, außerorts und kombiniert sowie zu den CO2-Emissionenliegen derzeit noch nicht vor, da das Fahrzeug noch nicht zum Verkaufangeboten wird und daher nicht der Richtlinie 1999/94 EG unterliegt.
OCTAVIA COMBI TOUR 1,5 G-TEC DSG 96 kW (130 PS)
innerorts 4,4 kg/100km, außerorts 3,0 kg/100km, kombiniert 3,5kg/100km, CO2-Emissionen kombiniert 96 g/km, CO2-Effizienzklasse A+
OCTAVIA COMBI TOUR 2,0 TDI SCR 110 kW (150 PS)
innerorts 5,4 l/100km, außerorts 3,7 l/100km, kombiniert 4,3l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 114 g/km, CO2-Effizienzklasse A
OCTAVIA COMBI TOUR 2,0 TDI SCR DSG 110 kW (150 PS)
innerorts 5,2 l/100km, außerorts 3,9 l/100km, kombiniert 4,4l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 115 g/km, CO2-Effizienzklasse A
OCTAVIA COMBI RS60 2,0 TSI DSG 180 kW (245 PS)
innerorts 8,0 l/100km, außerorts 5,1 l/100km, kombiniert 6,2l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 141 g/km, CO2-Effizienzklasse C
OCTAVIA COMBI RS60 2,0 TDI SCR DSG 4x4 135 kW (184 PS)
innerorts 5,9 l/100km, außerorts 4,7 l/100km, kombiniert 5,2l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 136 g/km, CO2-Effizienzklasse B