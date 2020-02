Attraktive Förderung: jetzt von Heizöl zur Gas-Hybridheizung wechseln / Bis zu 40 Prozent Zuschuss und Prämie für Kombination aus Flüssiggas und Solarthermie

Weitere Suchergebnisse zu "Brent Crude Rohöl ICE Rolling":

Berlin (ots) - Verbraucher, die ihre alte Ölheizung gegen effizientere undklimafreundlichere Heiztechnologien austauschen, profitieren seit Jahresbeginnvon neuen staatlichen Förderungsmöglichkeiten. Der Deutsche Verband Flüssiggase. V. (DVFG) rät Verbrauchern allerdings zur zügigen Planung - denn dieZuschüsse für den Austausch der Ölheizung werden nur gewährt, solange derEnergieträgerwechsel freiwillig geschieht - und nicht gesetzlich angeordnet ist.Wer sich von der alten Ölheizung trennen möchte, aber keinen Anschluss an dasErdgasnetz hat, kann sich trotzdem für Gas als Energieträger entscheiden und vonden neuen staatlichen Fördermitteln profitieren - mit einer effizientenFlüssiggas-Heizung, die Solarthermie sofort oder nachträglich integriert. BeimWechsel zu einer Gas-Hybridheizung mit einem Anteil von mindestens 25 Prozenterneuerbarer Energien sehen die neuen Förderregeln einen Investitionszuschussund eine Wechselprämie von bis zu 40 Prozent vor. Die Kombination von Flüssiggasmit Solarthermie hat sich in der Praxis bereits bewährt. Wer nicht soforterneuerbare Energien als Mitspieler integrieren möchte, kann auch schrittweisevorgehen und die Förderung auf diesem Weg nutzen: Bei der Entscheidung für einemoderne Gas-Brennwertheizung, die auf die spätere Einbindung erneuerbarerEnergien vorbereitet ist, gibt es 20 Prozent Zuschuss. Die im Förderungskatalogveranschlagten Zuschüsse und Prämien sind allerdings nur so lange abrufbar, wieder Gesetzgeber den Energieträgerwechsel nicht zwingend vorschreibt. DasGebäudeenergiegesetz, das im Sommer 2020 in Kraft treten soll, dürfte dieFördermöglichkeiten früher oder später erheblich einschränken.Weitere Details zu den Förderungsvoraussetzungen finden interessierteVerbraucher beim zuständigen Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle(BAFA) - dort können auch direkt online Förderungsanträge gestellt werden.Informationen zum Heizen mit Flüssiggas stehen auf der Website des DVFG zurVerfügung:https://www.dvfg.de/heizen-mit-fluessiggas/vielseitige-heiztechnologien/Energieträger Flüssiggas:Bei Flüssiggas handelt es sich um Propan, Butan oder Gemische beider Gase. DerEnergieträger wird bereits unter geringem Druck flüssig und verbrenntCO2-reduziert und schadstoffarm. Flüssiggas wird für Heiz- und Kühlzwecke, alsKraftstoff (Autogas), in Industrie und Landwirtschaft sowie im Freizeitbereicheingesetzt.Pressekontakt:Sabine EgidiusTel.: 030 / 29 36 71 - 22E-Mail: presse@dvfg.deDeutscher Verband Flüssiggas e. V.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/112641/4510580OTS: Deutscher Verband Flüssiggas e. V.Original-Content von: Deutscher Verband Flüssiggas e. V., übermittelt durch news aktuell