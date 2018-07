Odessa, Florida (ots/PRNewswire) -Attenti, ein etablierter Marktführer in der elektronischenÜberwachungsindustrie, gab bekannt, dass seine elektronischenÜberwachungslösungen von der Gefängnisbehörde Floridas, dem FloridaDepartment of Corrections, für eine zusätzliche Vertragslaufzeitausgewählt wurden. Der neue Vertrag läuft über fünf Jahre und kannfür weitere 5 Jahre verlängert werden. Er umfasst elektronischeÜberwachungsdienste rund um die Uhr für die 7.300 Personen, die sichunter Aufsicht der Behörde auf Bewährungsprobe oder im Hafturlaubbefinden oder eben aus der Haft in die Gesellschaft entlassen wurden.Dies ist eines der weltweit größten elektronischenÜberwachungsprogramme.Attenti bedient das Florida Department of Corrections schon seit20 Jahren ununterbrochen als elektronischer Überwachungsanbieter."Wir freuen uns, unsere großartige Beziehung mit dem FloridaDepartment of Corrections fortzusetzen", sagte Boas Raviv, CEO vonAttenti. "Es ist eine Ehre, als exklusiver elektronischerÜberwachungsdienstleister ausgewählt zu werden, und wir freuen unsbesonders, Florida auf dem Weg zu begleiten, positive sozialeAuswirkungen zu bewirken.""Wir haben ein einzigartiges Verständnis für die Bedürfnisse derGefängnisbehörde und haben gemeinsame Prozesse entwickelt, um einekontinuierliche Verbesserung voranzutreiben. Wir freuen uns darüber,dass unsere Lösungen und Service-Leistungen der Behörde helfen, ihreZiele zu erreichen, nämlich die Rückfallrate zu reduzieren, dieöffentliche Sicherheit zu erhöhen und die Kosten zu senken, indem diebetriebliche Effizienz verbessert wird", erklärte Arnie Roese, VicePresident und General Manager von Attenti in Nordamerika.Attenti stellt sein neuestes zweiteiliges Überwachungsgerät RTCzur Verfügung, um die Überwachungsbemühungen des Florida Departmentof Corrections zu unterstützen. Das RTC umfasst Global PositioningSatellit (GPS) Tracking, Zwei-Wege-Kommunikation (durch Anrufe undSMS-Nachrichten) mit dem Straftäter, Stör- und Abschirmungserkennungper GPS und über Mobiltelefon und Zonenschichten.Über das Florida Department of Corrections:Das Department of Corrections, die größte Staatsbehörde vonFlorida, beschäftigt im ganzen Bundesstaat 24.000 Mitarbeiter,kümmert sich um ungefähr 97.000 Inhaftierte und überwacht fast167.000 Straftäter, die sich frei innerhalb der Gesellschaft bewegen.Über Attenti:Als eines der größten globalen elektronischenÜberwachungsunternehmen der Branche überwacht Attenti fürStrafverfolgungsbehörden mehr als 70.000 Straftäter in über 40Ländern. Mit fünfundzwanzig Jahren Erfahrung in der Entwicklung, derFertigung und der Implementierung elektronischer Überwachungsgeräteund Systemlösungen leistete Attenti Pionierarbeit bei derNachverfolgung von Straftätern. Es war das erste Unternehmen, das dieverschiedenen Technologien von RF, GPS und Mobiltelefon-Kommunikationin eine umfassende Straftäter-Nachverfolgungslösung integriert hat.Von Alternativen zur Inhaftierung bis hin zur Häftlingsnachverfolgungund Überwachung von Substanzmissbrauch bietet Attenti ein umfassendesSpektrum an elektronischen Überwachungslösungen, die auf dieindividuellen Anforderungen jedes Kunden zugeschnitten sind.Pressekontakt:für die Presse:Florida Department of Corrections:Michelle Glady, Director+1-850-488-0420PublicAffairs@fdc.myflorida.comAttenti:Christopher Elton, US Marketing Director+1-813-470-6228celton@attentigroup.comOriginal-Content von: Attenti and Florida Department of Corrections, übermittelt durch news aktuell