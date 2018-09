Attac und medico international starten Kampagne zur Durchsetzung der Menschenrechte im Welthandel / Bundesregierung torpediert Verhandlungen für ein verbindliches UN-Abkommen

Frankfurt/Main (ots) - "Menschenrechte vor Profit - weltweit!"Unter diesem Motto haben das globalisierungskritische Netzwerk Attacund die Hilfs- und Menschenrechtsorganisation Medico International amheutigen Mittwoch eine gemeinsame Kampagne zur Durchsetzung derMenschenrechte im Welthandel gestartet. In einem Appell, der onlineunterzeichnet werden kann (www.medico.de/binding-treaty), fordern siedie Bundesregierung dazu auf, sich für einen starken UN-Vertrageinzusetzen, der Unternehmen zur Einhaltung der Menschenrechteverpflichtet. Auch soll Deutschland ein Gesetz beschließen, dasMenschenrechtsverletzungen von Konzernen im In- und im Ausland unterStrafe stellt. Menschenrechte sollen zudem unbedingten Vorrang vorVereinbarungen in internationalen Handelsabkommen erhalten."Überall auf der Welt verletzen transnationale KonzerneMenschenrechte - und kommen meistens straffrei davon. Die Interessenvon Unternehmen werden durch Freihandels- undInvestitionsschutzabkommen rechtlich geschützt. Sie können häufig vorinternationalen Schiedsgerichten direkt eingeklagt werden. Für dieEinhaltung der Menschenrechte durch Unternehmen gelten dagegen nurfreiwillige Verfahren", sagt Brigitte Hamm von Attac. "Doch statteine Vorreiterrolle einzunehmen, torpediert die Bundesregierung denVerhandlungsprozess der Vereinten Nationen für ein Abkommen, dasKonzerne zur Einhaltung der Menschenrechte verpflichtet. Das ist einSkandal."Bei den Vereinten Nationen (UN) wird derzeit ein verbindlichesAbkommen (Binding Treaty) erarbeitet, das Menschenrechte zum Maßstabwirtschaftlichen Handelns auch über Ländergrenzen hinweg machen soll.Doch die Bundesregierung bremst die Verhandlungen immer wieder aus.So ist die deutsche Regierung aktuellen Medienberichten zufolge dietreibende Kraft hinter dem Versuch der EU, Ecuador wegen angeblicherVerfahrensfehler den Vorsitz der zuständigen UN-Arbeitsgruppe zuentziehen. Bei den Budgetberatungen der UN im Dezember soll diedeutsche Regierung versucht haben, die Finanzierung für weitereBeratungen über den Binding Treaty zu streichen."Jeden Tag müssen wir erfahren, wie Menschenrechte durchUnternehmenshandeln systematisch missachtet werden", sagtmedico-Menschenrechtsreferent Dr. Thomas Seibert. "Offene Gewalt undVertreibung, flächendeckende Umweltverschmutzung oder die oftunwiederbringliche Zerstörung von Lebensgrundlagen sind Teil desGeschäfts. Entlang der globalen Lieferketten schaffen UnternehmenArbeitsbedingungen, die abertausende Menschen krank machen, verletzenoder töten. Es ist höchste Zeit, das Menschenrecht zum globaleinklagbaren Maßstab auch des wirtschaftlichen Handelns zu machen."Am Tag der Menschenrechte, dem 10. Dezember, werden Attac undMedico International mit Aktionen auf ihre Forderungen aufmerksammachen. Anfang 2019 sollen die gesammelten Unterschriften an dieBundesregierung übergeben werden.Mehr Informationen:www.attac.de/menschenrechte-vor-profitwww.medico.de/binding-treatyPressekontakt:Für Rückfragen und Interviews:- Dr. Brigitte Hamm, Mitglied in der Attac-Kampagnengruppe"Menschenrechte vor Profit", Tel. 0177 7226 148- Dr. Thomas Köller, Mitglied in der Attac-Kampagnengruppe"Menschenrechte vor Profit", Tel. 0179 3202 864- Dr. Thomas Seibert, Menschenrechtsreferent von medicointernational, Te. 0160 97557350, seibert@medico.deOriginal-Content von: medico international, übermittelt durch news aktuell