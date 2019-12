Atrium Mortgage Investment: Schon gehört?

Per 11.12.2019, 11:49 Uhr wird für die Aktie Atrium Mortgage Investment am Heimatmarkt Toronto der Kurs von 14.17 CAD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Atrium Mortgage Investment einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Atrium Mortgage Investment jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Atrium Mortgage Investment sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 1 Buc, 2 Hold, 0 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das Atrium Mortgage Investment-Wertpapier aus dem letzten Monat "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Atrium Mortgage Investment. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 14,05 CAD. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um -0,88 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 14,17 CAD notierte. Dafür gibt es das Rating "Hold". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 16,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Finanzen") liegt Atrium Mortgage Investment damit 12,64 Prozent über dem Durchschnitt (4,07 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" beträgt 7,61 Prozent. Atrium Mortgage Investment liegt aktuell 9,1 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

3. Fundamental: Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu einem oder mehreren anderen. Bei Atrium Mortgage Investment beträgt das aktuelle KGV 15,71. Vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" haben im Durchschnitt ein KGV von 12,43. Atrium Mortgage Investment ist aus fundamentalen Gesichtspunkten damit Stand heute überbewertet. Die Aktie erhält von der Redaktion in dieser Kategorie daher eine "Sell"-Einschätzung.