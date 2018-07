Atrium Mortgage Investment: Alles unter Kontrolle?

An der Börse Toronto schloss die Atrium Mortgage Investment-Aktie am 20.07.2018 mit dem Kurs von 13,55 CAD. Die Atrium Mortgage Investment-Aktie wird dem Segment "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" zugeordnet.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 20,67 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Financials") liegt Atrium Mortgage Investment damit 8,36 Prozent über dem Durchschnitt (12,31 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Specialty Finance" beträgt 14,05 Prozent. Atrium Mortgage Investment liegt aktuell 6,62 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

