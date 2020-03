Atradius steigert Jahresergebnis um 12,4 % auf 227,7 Millionen Euro, die Prämieneinnahmen steigen um 6,7 %.

Amsterdam und Köln, Deutschland (ots/PRNewswire) -- Die Brutto-Prämieneinnahmen stiegen um 6,7 % (um 6,1 % bei konstantenWechselkursen)- Die Gesamteinnahmen stiegen um 6,0 % und überschritten die Marke von 2Milliarden Euro- Das Ergebnis nach Steuern stieg um 12,4 % auf 227,7 Millionen Euro- Brutto-Schaden-Kostenquote bleibt stabil bei 78,7 %- Netto-Versicherungs- und Service-Ergebnis wächst um 21,3 % auf 325,4 MillionenEuro- Eigenkapital und nachrangige Verbindlichkeiten verbessern sich um weitere 8,7- Solide Solvabilitätsquote von über 200 % 1- Kundenbindungsrate erreicht hervorragende 93,4 % und spiegelt die hoheServiceorientierung von Atradius wider1 Vorbehaltlich des Abschlusses des AuditverfahrensDie wichtigsten Zahlen (in Millionen Euro) im 2019 2018 ÄnderungÜberblick: in %Brutto-Prämieneinnahmen 1.759,5 1.648,5 6,7 %Versicherungseinnahmen 1.896,0 1.781,0 6,5 %Brutto-Gesamteinnahmen (Versicherung und 2.012,0 1.898,0 6,0 %Service)Versicherungs- und Service-Ergebnis 325,4 268,3 21,3 %Ergebnis nach Steuern 227,7 202,7 12,4 %Brutto-Schadenquote 42,8 % 43,7 % -0,9 %(Brutto-Schadensumme/Gesamteinnahmen aus demVersicherungsgeschäft )Brutto-Kostenquote 35,9 % 35,5 % 0,4 %(Bruttokosten/Gesamteinnahmen aus demVersicherungsgeschäft)Brutto-Schaden-Kostenquote 78,7 % 79,2 % -0,6 %Bilanzsumme Aktiva 5.067,4 4.725,3 7,2 %Eigenkapital und nachrangige Verbindlichkeiten 2.332,7 2.145,2 8,7 %PrämieneinnahmenDie Brutto-Prämieneinnahmen aus dem Versicherungsgeschäft von Atradius stiegen 2019 um 6,7 % (bei konstanten Wechselkursen um 6,1 %) auf 1.759,5 Mio. Euro (2018: 1.648,5 Mio. Euro). Der Anstieg der Einnahmen aus Kreditversicherung war in fast allen Regionen stabil und nachhaltig, dabei zeigen die Regionen Asien, Großbritannien und Irland, Nord- und Zentraleuropa, Nordamerika sowie die Geschäftssparte für multinationale Kunden (Global) die stärksten Wachstumsraten.SchädenAtradius erreichte 2019 eine solide Brutto-Schadenquote von 42,8%, wasinsbesondere auf weniger Großschäden im Vergleich zu 2018 zurückzuführen ist.KostenDie Brutto-Kostenquote stieg 2019 moderat auf 35,9 % von 35,5% in 2018. Dieser Anstieg resultiert aus umfangreichen Investitionen in Innovationen und technologische Entwicklungen, die darauf abzielen, die betriebliche Effizienz und die Kundenorientierung weiter zu verbessern.Versicherungs- und Service-ErgebnisDas Netto-Versicherungs- und Service-Ergebnis von Atradius verbesserte sich um21,3 % auf 325,4 Millionen Euro nach 268,3 Millionen Euro in 2018.AnlageergebnisIn einem schwierigen Umfeld mit niedrigen oder negativen Zinssätzen undvolatilen Aktienmärkten erwirtschaftete das umsichtige Anlageportfolio vonAtradius ein Ergebnis von 25,9 Mio. Euro.Ergebnis nach SteuernDas Ergebnis nach Steuern stieg von 202,7 Millionen Euro um 12,4 % auf 227,7Millionen Euro. Dies spiegelt das hervorragende Versicherungsergebnis des Jahreswider, das von einem starken Umsatzwachstum und einer soliden Schadenquotegetragen wird.Solvency-II-QuoteUnterstützt durch profitables Wachstum des Geschäftes und stabile Anlagerenditenübertraf die Atradius Solvabilitätsquote Ende 2019 erneut 200 %1.1Vorbehaltlich des Abschlusses des AuditverfahrensAusblickEs wird erwartet, dass das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr moderaterausfallen wird, da die handelspolitischen Spannungen bestehen bleiben und denWelthandel sowie die Wirtschaftstätigkeit belasten. Das Wachstum in der Eurozonewird verhalten sein. Auch das Wachstum in den USA wird voraussichtlich moderaterausfallen. Trotz der Verlangsamung des Wachstums in China wird Asien weiterhinder Motor des globalen Wachstums sein. Eine allgemeine Verschlechterung derInsolvenzaussichten, insbesondere in Großbritannien und in den Schwellenländern,dürfte die Nachfrage nach Atradius-Produkten und -Dienstleistungen weiterverstärken.David Capdevila, CEO von Atradius, kommentiert: "2019 war ein Jahr vollerUnsicherheiten für den internationalen Handel. Die Geschäftstätigkeiten habenjedoch weiter zugenommen. In diesem Umfeld ist die Nachfrage nach unserenProdukten und Dienstleistungen erneut angestiegen. Für 2020 erwarten wir eineähnliche Entwicklung. Wir gehen von einem verhaltenen, weltweiten BIP-Wachstumbei gleichzeitiger Zunahme der Insolvenzen aus. Beide Faktoren schaffen eingünstiges Umfeld für das kontinuierliche Wachstum unserer Einnahmen."Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen, Bürgschaften,Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationen mit einer strategischenPräsenz in mehr als 50 Ländern. Die von Atradius angebotenen Produkte schützenUnternehmen weltweit vor den Ausfallrisiken beim Verkauf von Waren undDienstleistungen auf Kredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente(GCO.MC), einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größtenKreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie online unterwww.atradius.de (https://atradius.de/publikationen/?utm_campaign=publ2019,poland&utm_medium=email&utm_source=pressreleasede)Für weitere Informationen:Atradius KreditversicherungNiederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y ReasegurosLogo - https://mma.prnewswire.com/media/712156/Atradius_Logo.jpgAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/65832/4545144OTS: Atradius N.V.Original-Content von: Atradius N.V., übermittelt durch news aktuell