Atradius: Zahlungsrisiken in Autoindustrie erhöhen sich weiter

Köln (ots) - Atradius sieht in der aktuellen Debatte um Diesel-und Benzinmotoren erhöhte Liquiditätsgefahren fürAutomobilzulieferer. Nach Einschätzung der Risikoanalysten desKreditversicherers drohen in absehbarer Zeit mehrere spezialisierteKomponenten- und Einzelteilanbieter in Zahlungsschwierigkeiten zugeraten, sollte der Anteil von Dieselzulassungen in Deutschland imselben Tempo zurückgehen wie zuletzt. Auf lange Sicht könnten lautAtradius generell Firmen finanzielle Probleme bekommen, die sichweiterhin stark auf Verbrennungsmotoren konzentrieren."Der Ausgang des Nationalen Forums Diesel dürfte den Trend zualternativen Antrieben weiter beschleunigen. Das vergrößert erneutdie Unsicherheit bei vielen Zulieferern", sagt Michael Karrenberg,Regional Director Risk Services Germany, Central, North, East Europe& Russia/CIS von Atradius. "Die Spezialisierung auf einzelneVerbrennungsmotorkomponenten - worauf viele Anbieter bis vor wenigenJahren noch gesetzt haben - könnte sich jetzt als Nachteil erweisen.Künftig werden diejenigen Akteure am wettbewerbsfähigsten sein, diebreiter aufgestellt sind, sich bereits auf die neuen Technologieneingestellt haben oder über ausreichend finanzielle Mittel verfügen,um schnell auf Innovationsanforderungen reagieren zu können."Rückläufiges Interesse an DieselmodellenDer Anteil der Dieselautos an den Gesamtzulassungen ist inDeutschland zuletzt deutlich zurückgegangen. Laut des Verbands derAutomobilindustrie betrug er im Juli 2017 40,5 % nach 47,1 % imVorjahresmonat. Atradius weist aufgrund der jüngsten Entwicklungenauf erhöhte Liquiditätsgefahren bei nachgelagerten, kleinen undmittleren Zulieferern für Dieselfahrzeuge hin, deren Kernprodukte zumBeispiel bei Einspritzanlagen, Filtersystemen, Antriebswellen,Abgasanlagen oder Getrieben zum Einsatz kommen. Lässt die Nachfragenach Dieselfahrzeugen weiter nach, wird es für diese Unternehmenschwer, die für sie notwendigen Stückzahlen zu verkaufen."Zahlungsprobleme können im schlimmsten Fall bereits innerhalb vonzwei Quartalen eintreten", erläutert Michael Karrenberg.Atradius: stärkerer Fokus auf zukunftsfähige Produkte in derRisikoprüfungDie Autoindustrie nimmt bereits seit Längerem eine Reihe vonTrends und Entwicklungen wahr, die sich auf das Geschäft auswirken.Hierzu zählen zum Beispiel höhere Ansprüche an dieUmweltverträglichkeit von Fahrzeugen und sich verändernde Mobilität,etwa durch so genannte Carsharing-Modelle. Aufgrund der jüngstenEreignisse rund um Abgasfahrzeuge rechnet Atradius mit einer weiterenBeschleunigung dieses Wandels. Die Risikoanalysten desKreditversicherers sehen aktuell einen hohen Druck auf derDieselzuliefererindustrie, da sie bei zurückgehenden Umsätzen inInnovationen investieren muss. Verschärft wird die Situation unteranderem durch die Diskussionen über Fahrverbote in deutschen Städten,die zunehmende Konkurrenz von Elektrofahrzeuganbietern aus den USAund Asien oder die Ankündigungen Frankreichs und Englands,mittelfristig keine Verkäufe von Verbrennungsfahrzeu¬gen mehrzuzulassen. Auch in Deutschland gibt es aktuell eine Debatte übereinen solchen Zulassungsstopp."Früher oder später wird die veränderte Mobilität die gesamteWertschöpfungskette von Verbrennungsmotoren betreffen",prognostiziert Michael Karrenberg. "Viele Subzulieferer stehen vorder Herausforderung, schnell ihr Produktportfolio den neuenAnforderungen anzupassen und Dienstleistungen rund um dieElektromobilität zu entwickeln. Insofern werden wir dieGeschäftsmodelle der Firmen künftig noch intensiver hinterfragen."Atradius bewertet in der Risikoprüfung auch die Wandel- undZukunftsfähigkeit der jeweiligen Abnehmer seiner Kunden."Geringe Risiken sehen wir hingegen bei großen diversifiziertenSystemlieferanten und bei den Herstellern selbst, unter anderem, weilsie über ausreichend Forschungs- und Entwicklungskapazitätenverfügen, den Wandel mitzugehen", sagt Michael Karrenberg. "Dieentscheidende Frage wird sein, wann auf die neue Mobilität umgestelltwird."Über AtradiusDie Atradius Gruppe bietet weltweit Kreditversicherung,Bürgschaften und Inkassodienste an. Mit 160 Büros in mehr als 50Ländern hat Atradius Zugang zu Bonitätsinformationen von mehr als 240Millio-nen Firmen weltweit. Das Produktangebot hilft Unternehmen aufder ganzen Welt, sich vor Forderungsausfällen zu schützen, wennKunden gelieferte Waren oder erbrachte Dienstleistungen nichtbezahlen können. Atradius ist Teil der Grupo Catalana Occidente(GCO.MC), die in Spanien zu den größten Versicherern und weltweit zuden größten Kreditversicherern gehört.