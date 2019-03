Atradius Insolvenzprognose: 2019 weltweit wieder mehr Firmenpleiten

Finanztrends Video zu



mehr >

Köln (ots) - Die seit 2010 andauernde Phase global rückläufigerInsolvenzzahlen neigt sich im laufenden Jahr ihrem Ende zu. Sowohl inEuropa als auch in der Asien-Pazifik-Region könnten die Firmenpleitenerstmals seit neun Jahren wieder ansteigen - in Europa um 2 %, inAsien und der Pazifikregion um 1 %. Auch in Nordamerika zeichnet sicheine Trendwende ab: Während für Kanada noch ein leichter Rückgang derInsolvenzfälle um 1 % erwartet wird, dürfte deren Zahl in den USAstabil bleiben. Zu diesem Ergebnis kommt die aktuelleInsolvenzprognose des internationalen Kreditversicherers Atradius."Vor allem in Europa hat sich der Ausblick hinsichtlich derUnternehmensinsolvenzen merklich verschlechtert. Das liegt vor alleman den schwachen Wachstumszahlen im zweiten Halbjahr 2018, diedeutlich geringer ausfielen als erwartet", erklärt Andreas Tesch,Chief Market Officer von Atradius. So betrug das Wirtschaftswachstumin der Eurozone im vergangenen Jahr lediglich 1,8 %, nachdem dieProduktion von Gütern und Dienstleistungen im Jahr davor noch um 2,5% gestiegen war. Bereits 2018 halbierte sich der Rückgang im BereichFirmeninsolvenzen daher von 4 % auf 2 %. Für das Jahr 2019 erwartendie Ökonomen von Atradius erstmals seit 2010 einen Anstieg um 2 %.Europäische Märkte: stärkster Anstieg der Insolvenzen inGroßbritannien und ItalienIn Italien droht die Zahl der zahlungsunfähigen Unternehmen um 6 %zuzunehmen. Noch mehr Insolvenzgefahr droht den Analysten vonAtradius zufolge jedoch in Großbritannien, das selbst bei einemgeordneten Brexit zum 29. März dieses Jahres mit 7 % mehrUnternehmensinsolvenzen rechnen muss. "Im Zuge des Brexits sehen wirbereits seit vier aufeinanderfolgenden Quartalen eine deutlicheAbschwächung der Unternehmensinvestitionen. Das hat erheblichenegative Auswirkungen auf kleinere Firmen entlang der gesamtenLieferkette, vor allem im Einzelhandel sowie im Bausektor", soAndreas Tesch.Auch in Deutschland zeichnet sich ein Ende der rückläufigenInsolvenzzahlen im Firmensegment ab: Nachdem deren Zahl 2018 noch um3 % gefallen war, weist die Insolvenzprognose für das laufende Jahreinen Zuwachs von 2 % aus. Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählenhierbei die Abschwächung des Welthandels, drohende Importzölleseitens der USA auf Autos sowie ein sich abschwächendesWirtschaftswachstum, das 2019 nur noch auf 1,3 % geschätzt wird.Deutliche Rückgänge bei den Unternehmensinsolvenzen in Europaverzeichnen neben Luxemburg (minus 10 %) nur noch Griechenland (minus8 %) und Spanien (minus 5 %). Allerdings kämpfen die beidenletztgenannten Länder nach wie vor mit einem insgesamt hohenInsolvenzniveau. So gehen beispielsweise in Spanien auch zehn Jahrenach der Finanzkrise mehr als viermal so viele Unternehmen bankrottwie im Jahr 2007.USA: Zahl der Firmenpleiten dürfte zunächst stabil bleibenIn den USA erwarten die Ökonomen von Atradius eine stabileEntwicklung bei den Firmenpleiten. "Nach einem recht holprigen Startin das neue Jahr zeichnet sich hier ein solides Wachstum ab. Dashängt zum einen mit der wieder etwas gelockerten Geldpolitik der FEDzusammen, zum anderen stützen ein guter Arbeitsmarkt sowie einstabiles Konsumklima die Wirtschaft. Auch die Fortschritte bei denHandelsgesprächen mit China sowie der beendete Shutdown wirken sichpositiv auf das Vertrauen der Märkte aus", erläutert Andreas Tesch.Lediglich in Kanada könnte es im laufenden Jahr noch einmal zu einemleichten Rückgang der Unternehmensinsolvenzen um 1 % kommen.Auch die Region Asien-Pazifik kann sich laut der AtradiusInsolvenzprognose auf steigende Insolvenzzahlen einstellen: Um 1 %könnte die Anzahl der Firmenaufgaben 2019 zunehmen, bedingt vor allemdurch die sich abkühlende Volkswirtschaft Chinas sowie Unsicherheitenim Welthandel. Für Japan erwarten die Atradius-Analysten - trotzeines sich verbessernden Geschäftsklimas - einen Zuwachs derFirmenpleiten um 2 %. Australien und Neuseeland schließlich könnensich vom allgemeinen Trend etwas abkoppeln: Hier dürften dieInsolvenzzahlen im Unternehmensbereich um 2 % bzw. 3 % zurückgehen.Beide Länder profitieren dabei von einer schwächeren Währung, dieExporte und Tourismus gleichermaßen ankurbelt.Die vollständige Atradius Insolvenzprognose mit vielen weiterenLändern sowie umfangreichen Infografiken und Tabellen finden Sie aufwww.atradius.de im Menüpunkt Publikationen.Über AtradiusAtradius ist ein globaler Anbieter von Kreditversicherungen,Bürgschaften, Inkassodienstleistungen und Wirtschaftsinformationenmit einer strategischen Präsenz in mehr als 50 Ländern. Die vonAtradius angebotenen Produkte schützen Unternehmen weltweit vor denAusfallrisiken beim Verkauf von Waren und Dienstleistungen aufKredit. Atradius ist Mitglied der Grupo Catalana Occidente (GCO.MC),einer der größten Versicherer in Spanien und einer der größtenKreditversicherer der Welt. Weitere Informationen finden Sie onlineunter www.atradius.dePressekontakt:Atradius KreditversicherungNiederlassung der Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros yReasegurosAstrid GoldbergPressesprecherinTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2210E-Mail: astrid.goldberg@atradius.comStefan DeimerPressereferentTelefon: +49 (0) 221 2044 - 2016E-Mail: stefan.deimer@atradius.comOriginal-Content von: Atradius, übermittelt durch news aktuell