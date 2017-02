Atossa Genetics und der Kurssprung!

Liebe Leser,

letzte Woche mussten die Anleger von Atossa Genetics einige Neuigkeiten verdauen, denn die Aktie legte Mitte letzter Woche einen Zwischenspurt ein und gewann zeitweise rund 35 Prozentpunkte. Der Wochentiefstpreis lag bei 1,28 Euro, der Höchststand bei 1,72 Euro je Aktie. Doch der fade Beigeschmack ist, dass die Anlegererwartungen vermutlich auf einem Medikament beruhen, das sich derzeit aber noch in einer Phase-2-Studie befindet. Die wichtigsten diesbezüglichen Nachrichten, die letzte Woche Atossa Genetics und dessen Kurse bewegt haben, waren folgende:

Heiß erwartet! Fulvestrant, ein Mittel das in der Brustkrebstherapie eingesetzt werden soll, ist derzeit der große Hoffnungsträger des Unternehmens. Zwar hat ein Wirkstoff, den das Medikament enthält, schon eine Genehmigung erhalten und wird von AstraZeneca vertrieben, doch Atossa möchte die Wirksamkeit und Verabreichung des Mittels noch verbessern, deshalb die neue Studienreihe.

Hoher Erträge erhofft! Verläuft der Test erfolgreich, kann Atossa mit hohen Erträgen rechnen. Doch auch dadurch ist der kürzlich erfolgte Kurssprung nicht so recht nachzuvollziehen. Dass der Kurs dennoch derart ausgeschlagen hat, lässt nur auf einen Wink spekulieren, den ein Großinvestor bekommen haben könnte.

Kann Atossa Genetics mit Filvestrant bald Erfolge feiern? Wir bleiben für Sie dran.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse